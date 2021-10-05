Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Олександр Бондар
Чому страхова компанія не заплатила?
Анна Коваленко
Как научиться расслабляться или профилактика выгорания.
Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Кременчук, Споживач, Полтавщина

Виробник морозива з Полтавщини не пройшов перевірку через недотримання гігієнічних вимог

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 570 Коментарів: 1

 

Порушення виявили на потужностях полтавського товариства з обмеженою відповідальністю «Віталфуд»

Невідповідність гігієнічним вимогам виявили на потужностях полтавського товариства з обмеженою відповідальністю «Віталфуд», повідомляє Agroter.

За результатами перевірки підприємству тимчасово заборонили виробляти харчові продукти на потужності, розташованій на вул. Харчовиків, 6а.

Це рішення 30 вересня підписав виконувач обов’язків начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області, головний державний інспектор та головний ветеринарний інспектор Полтавської області Олександр Овчаренко.

Згідно з документом, потужність підприємства, що виготовляє морозиво, позапланово проінспектували. Під час перевірки встановили невідповідність гігієнічним вимогам законодавства у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів при виробництві харчових продуктів.

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: Дежпродспоживслужба перевірка морозиво
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 1

3 654
1
zzzzzz:
Сьогодні, 11:13

это потому что у них унитаза небыло правильного-такого

Филиал "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" 16 сентября по результатам тендера заключил договор с ООО "Компания АМБ" на поставку запчастей к вакуумным туалетам на 27,51 млн грн.
Об этом свидетельствуют данные портала "Прозорро", передают "Наші гроші".
Отмечается, что стоимость отдельных запчастей очень высокая. Например, сидение с крышкой от немецкого производителя Evac стоит 9 456 грн, а кнопка слива – 6 790 грн.
Кроме того, унитазный блок, на который сверху крепится указанное сидение, приобретен за 311 880 грн.

1 1

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх