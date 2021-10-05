Виробник морозива з Полтавщини не пройшов перевірку через недотримання гігієнічних вимог

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 570 Коментарів: 1

Порушення виявили на потужностях полтавського товариства з обмеженою відповідальністю «Віталфуд»

Невідповідність гігієнічним вимогам виявили на потужностях полтавського товариства з обмеженою відповідальністю «Віталфуд», повідомляє Agroter.

За результатами перевірки підприємству тимчасово заборонили виробляти харчові продукти на потужності, розташованій на вул. Харчовиків, 6а.

Це рішення 30 вересня підписав виконувач обов’язків начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області, головний державний інспектор та головний ветеринарний інспектор Полтавської області Олександр Овчаренко.

Згідно з документом, потужність підприємства, що виготовляє морозиво, позапланово проінспектували. Під час перевірки встановили невідповідність гігієнічним вимогам законодавства у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів при виробництві харчових продуктів.