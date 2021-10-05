Вночі у Крюкові сталася стрілянина. Як повідомляють у соцмережах, колишній і теперішній чоловіки жінки з'ясовували стосунки, у хід пішла пневматична зброя, яка в одного з них була при собі.
Серйозних травм ніхто не отримав. Поліція з'ясовує обставини.
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Як повідомили у пресслужбі поліції, конфлікт між чоловіками стався 5 жовтня, близько 3.00.
43-річний чоловік отримав непроникаюче поранення із пристрою для відстрілу патрону Флобера. Йому надали медичну допомогу на місці події. Пристрій для відстрілу патронів у 37-річного місцевого мешканця вилучили.
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