Рідкісна група крові потрібна кременчужанину, якого поранили на Молождіному

Кременчужанину, на якого напали з ножем на Молодіжному, потрібна рідкісна група крові. Поранений Олександр Нестеров знаходиться в реанімації після ножового поранення в важкому стані. Чоловіку потрібна кров для переливання (O) I резус негативний.
Кров для чоловіка можна здати у Кременчуцькій станції переливання крові @blodcentr.kr 067-528-7227 прийом донорів з 8.00 до 12.00 (вул. Івана Мазепи, 8).
Нагадаємо, чоловіка прооперували після того, як ввечері 29 вересня, його поранили на Молодіжному. Інший поранений чоловік помер на місці. Правоохоронці розшукують Євгена Гавриша.
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