Рідкісна група крові потрібна кременчужанину, якого поранили на Молождіному

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 463

Кременчужанину, на якого напали з ножем на Молодіжному, потрібна рідкісна група крові. Поранений Олександр Нестеров знаходиться в реанімації після ножового поранення в важкому стані. Чоловіку потрібна кров для переливання (O) I резус негативний.

Кров для чоловіка можна здати у Кременчуцькій станції переливання крові @blodcentr.kr 067-528-7227 прийом донорів з 8.00 до 12.00 (вул. Івана Мазепи, 8).

Нагадаємо, чоловіка прооперували після того, як ввечері 29 вересня, його поранили на Молодіжному. Інший поранений чоловік помер на місці. Правоохоронці розшукують Євгена Гавриша.