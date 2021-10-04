Фармацевтична компанія Merck оголосила про розробку препарату від COVID-19 у таблетках

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 1

Якщо використання таблеток буде схвалено, вони стануть першими ліками від COVID-19 у капсулах

Фармацевтична компанія Merck оголосила про розробку препарату від коронавірусу COVID-19, який може полегшувати перебіг хвороби та суттєво знизити число госпіталізацій і смертей.

Препарат успішно показав себе під час випробувань на людях, передає Associated Press. Пацієнти, які отримували ліки, набагато рідше госпіталізувались, ніж ті, хто приймав плацебо. Жодна людина, яка застосовувала препарат, не померла внаслідок коронавірусної хвороби, а в групі, що одержала плацебо, сталося 8 смертей.

У випробовуванні взяли участь 775 пацієнтів з коронавірусом різного ступеня тяжкості, які не були вакциновані, але перебували у групі підвищеного ризику. Під час експерименту вони приймали по 8 таблеток препарату на день. Лише 7,3% пацієнтів, які приймали ліки, протягом 30 днів після прийому були госпіталізовані. Те ж саме сталося з 14,1% пацієнтів, які отримали плацебо.

Професор Ендрю Пекоз з дослідницького університету Джона Гопкінза, коментуючи результати випробовувань, наголосив, що ліки ні в якому разі не замінять вакцини:

- Вакцинація та прийом ліків - це дві окремі стратегії, і обидві вони покликані знизити кількість смертей, спричинених COVID-19.

Merck найближчим часом звернеться до влади США та інших країн світу для отримання схвалення на використання препарату у формі таблеток.

Якщо використання таблеток буде схвалено, вони стануть першими ліками від COVID-19 у капсулах.