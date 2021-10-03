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Кременчук, Політика

Справа про агітки Шаповалова пішла через суд на третє коло розслідування

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 355

 

Поліція вдруге закрила справу - ГО «Європейський клуб» через суд домоглося поновлення розслідування

Поліція знову закрила резонансне кримінальне провадження щодо агітаційних матеріалів (на той момент) кандидата в народні депутати Юрія Шаповалова, розміщених під час виборчої компанії з порушенням чинного законодавства. Нагадаємо, активісти фіксували факти порушень виборчого законодавства та ті, що свідчили про незаконне використання бюджетних коштів на агітацію під час виборчої кампанії у 2019 році. Факти і докази виклали у заяві до поліції.
Першого жовтня Автозаводський районний суд Кременчука (слідчий суддя Вівтоняк) розглянув скаргу ГО «Європейський клуб» на незаконне закриття цієї справи. Суд  задовольнив скаргу громадської організації і скасував постанову слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНВП у Полтавській області  Капітана Питоні Л.О. про закриття кримінального провадження. Ухвала оскарженню не підлягає. Це означає, що справу поліція таки повинна розслідувати – і провести необхідні слідчі дії, які не провела раніше. Відсутність необхідних слідчих дій і лягла в основу скарги активістів.

Поліція відкрила кримінальну справу про незаконне використання коштів кременчужан на агітки Шаповалова

Вони вже вдруге поновлюють розслідування справи через суд. 15 липня слідчий суддя Кривич Ж.О. ухвалила аналогічне рішення про поновлення справи – але поліція  закрила, так і не розслідувавши.

Лариса Гориславець, представниця ГО «Європейський клуб», прокоментувала ситуацію з розслідуванням:

- Станом на сьогодні «справа агіток Шаповалова» заходить на третє коло. Спершу, в 2019-му через суд наша ГО «Європейський клуб» добивалася внесення в ЄРДР справи про зловживання посадових осіб Кременчуцької міськради та КП «Кременчуцька міська телерадіокомпанія» у інтересах кандидата до ВР Юрія Шаповалова під час виборчої агітаційної кампанії. Тоді на сайті Кременчуцької міськради були розміщені відео про досягнення «команди Шаповалова», виготовлені комунальною телерадіокомпанією. Але у фінансовому звіті кандидата витрат на відео не зазначено. Схожа ситуація і з розміщенням білбордів. Місцевий бюджет міг би поповнитися за рахунок політичної реклами, але хтось вирішив, що агітацію проведе за гроші платників податків.

Поліція рік тримала справу в шухляді і тихцем закрила її восени 2020-го, не повідомивши нашу організацію про закриття.

Лише у 2021-му році ми випадково дізналися, що справу закрито. Звернулися до суду - і постанову про закриття було скасовано. Але невдовзі справу було знову закрито. Буквально через пару тижнів.  Наш адвокат звернувся до поліції, щоб отримати постанову про закриття і знову іти до суду. Поліція відтягувала строки, ми чекали більше місяця. Коли нарешті ми мали на руках постанову про закриття, то знову звернулися до суду. 1 жовтня Автозаводський суд розглянув нашу скаргу. Результат - постанову про закриття кримінальної справи скасовано.

На моє переконання, поліція та прокуратура у цій справі демонструють зневагу до громадян і держави, адже в цій справі йдеться про основу демократичної держави - про чесні вибори і заборону влади ставати на сторону того чи іншого кандидата, а тим більше - витрачати бюджетні гроші, ресурси громади в інтересах політиків. Раніше я говорила, що докази по справі збирала ціла команда активістів нашого міста. Тому, якщо в цій справі у нас буде один шанс з мільйона захистити інтереси платників податків Кременчука  - ми цим шансом скористаємося.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Шаповалов агітки суд
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