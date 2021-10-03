Справа про агітки Шаповалова пішла через суд на третє коло розслідування

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 355

Поліція знову закрила резонансне кримінальне провадження щодо агітаційних матеріалів (на той момент) кандидата в народні депутати Юрія Шаповалова, розміщених під час виборчої компанії з порушенням чинного законодавства. Нагадаємо, активісти фіксували факти порушень виборчого законодавства та ті, що свідчили про незаконне використання бюджетних коштів на агітацію під час виборчої кампанії у 2019 році. Факти і докази виклали у заяві до поліції.

Першого жовтня Автозаводський районний суд Кременчука (слідчий суддя Вівтоняк) розглянув скаргу ГО «Європейський клуб» на незаконне закриття цієї справи. Суд задовольнив скаргу громадської організації і скасував постанову слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНВП у Полтавській області Капітана Питоні Л.О. про закриття кримінального провадження. Ухвала оскарженню не підлягає. Це означає, що справу поліція таки повинна розслідувати – і провести необхідні слідчі дії, які не провела раніше. Відсутність необхідних слідчих дій і лягла в основу скарги активістів.

Вони вже вдруге поновлюють розслідування справи через суд. 15 липня слідчий суддя Кривич Ж.О. ухвалила аналогічне рішення про поновлення справи – але поліція закрила, так і не розслідувавши.

Лариса Гориславець, представниця ГО «Європейський клуб», прокоментувала ситуацію з розслідуванням: