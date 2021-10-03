Справа про агітки Шаповалова пішла через суд на третє коло розслідування

Поліція знову закрила резонансне кримінальне провадження щодо агітаційних матеріалів (на той момент) кандидата в народні депутати Юрія Шаповалова, розміщених під час виборчої компанії з порушенням чинного законодавства. Нагадаємо, активісти фіксували факти порушень виборчого законодавства та ті, що свідчили про незаконне використання бюджетних коштів на агітацію під час виборчої кампанії у 2019 році. Факти і докази виклали у заяві до поліції.
Першого жовтня Автозаводський районний суд Кременчука (слідчий суддя Вівтоняк) розглянув скаргу ГО «Європейський клуб» на незаконне закриття цієї справи. Суд задовольнив скаргу громадської організації і скасував постанову слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНВП у Полтавській області Капітана Питоні Л.О. про закриття кримінального провадження. Ухвала оскарженню не підлягає. Це означає, що справу поліція таки повинна розслідувати – і провести необхідні слідчі дії, які не провела раніше. Відсутність необхідних слідчих дій і лягла в основу скарги активістів.
Вони вже вдруге поновлюють розслідування справи через суд. 15 липня слідчий суддя Кривич Ж.О. ухвалила аналогічне рішення про поновлення справи – але поліція закрила, так і не розслідувавши.
Лариса Гориславець, представниця ГО «Європейський клуб», прокоментувала ситуацію з розслідуванням:
- Станом на сьогодні «справа агіток Шаповалова» заходить на третє коло. Спершу, в 2019-му через суд наша ГО «Європейський клуб» добивалася внесення в ЄРДР справи про зловживання посадових осіб Кременчуцької міськради та КП «Кременчуцька міська телерадіокомпанія» у інтересах кандидата до ВР Юрія Шаповалова під час виборчої агітаційної кампанії. Тоді на сайті Кременчуцької міськради були розміщені відео про досягнення «команди Шаповалова», виготовлені комунальною телерадіокомпанією. Але у фінансовому звіті кандидата витрат на відео не зазначено. Схожа ситуація і з розміщенням білбордів. Місцевий бюджет міг би поповнитися за рахунок політичної реклами, але хтось вирішив, що агітацію проведе за гроші платників податків.
Поліція рік тримала справу в шухляді і тихцем закрила її восени 2020-го, не повідомивши нашу організацію про закриття.
Лише у 2021-му році ми випадково дізналися, що справу закрито. Звернулися до суду - і постанову про закриття було скасовано. Але невдовзі справу було знову закрито. Буквально через пару тижнів. Наш адвокат звернувся до поліції, щоб отримати постанову про закриття і знову іти до суду. Поліція відтягувала строки, ми чекали більше місяця. Коли нарешті ми мали на руках постанову про закриття, то знову звернулися до суду. 1 жовтня Автозаводський суд розглянув нашу скаргу. Результат - постанову про закриття кримінальної справи скасовано.
На моє переконання, поліція та прокуратура у цій справі демонструють зневагу до громадян і держави, адже в цій справі йдеться про основу демократичної держави - про чесні вибори і заборону влади ставати на сторону того чи іншого кандидата, а тим більше - витрачати бюджетні гроші, ресурси громади в інтересах політиків. Раніше я говорила, що докази по справі збирала ціла команда активістів нашого міста. Тому, якщо в цій справі у нас буде один шанс з мільйона захистити інтереси платників податків Кременчука - ми цим шансом скористаємося.