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Кременчук, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

Станом на 3 жовтня COVID-19 підтвердили ще у 73 мешканців Полтавської області

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 284

 

Усього в Україні виявили майже 8 тисяч випадків захворювання

Коронавірус підтвердили у 73 мешканців Полтавської області.

Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ повідомляє, що за добу в області захворіло 73 людини, 11 осіб одужали.

Нажаль, померли 2 мешканя Полтави.

За весь час пандемії на Полтавщині COVID-19 виявили у 82 721 людини, з яких 78 014 одужали, а 2 752 продовжують лікування. Зареєстрували 1 946 летальних випадків.

Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 30227 (+34);
  • Кременчук – 9864 (+25);
  • Полтавський район – 4167 (+10);
  • Горішні Плавні – 3833 ;
  • Миргород – 3079;
  • Лубни – 2963;
  • Лохвицький район – 2334;
  • Зіньківський район – 1771;
  • Карлівський район – 1783 ;
  • Глобинський район – 1592;
  • Пирятинський район – 1426;
  • Новосанжарський район – 1323 (+1);
  • Кременчуцький  район – 1283 (+2);
  • Гадяч – 1222;
  • Хорольський район – 1213;
  • Кобеляцький район – 1196;
  • Шишацький район – 1192;
  • Диканський  район – 1157;
  • Котелевський  район – 1162; 
  • Миргородський   район – 1093;
  • Решетилівський район – 1087; 
  • Машівський  район – 916;
  • Гадяцький   район – 914;
  • Лубенський район – 862;
  • Чутівський район – 838;
  • Великобагачанський  район – 833;
  • Козельщинський район – 821 (+1);
  • Оржицький район – 789;
  • Гребінківський  район – 777;
  • Семенівський район – 649;
  • Чорнухинський  район – 346.

 

В Україні, за інформацією МОЗ, діагностували коронавірус у 7 967 громадян, зокрема, захворіли 822 дитини та 88 працівників медичної галузі.

До шпиталів потрапило 3 300 осіб, одужали 1 483 пацієнта.

Зареєстрували 126 летальних випадки.

Усього за добу в країні здійснили 53 814 тестувань (методом ПЛР - 28 290, методом ІФА – 4 574, 20 950 – дослідження експрес-тестами).

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: статистика COVID-19
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