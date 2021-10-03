Станом на 3 жовтня COVID-19 підтвердили ще у 73 мешканців Полтавської області

Усього в Україні виявили майже 8 тисяч випадків захворювання
Коронавірус підтвердили у 73 мешканців Полтавської області.
Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ повідомляє, що за добу в області захворіло 73 людини, 11 осіб одужали.
Нажаль, померли 2 мешканя Полтави.
За весь час пандемії на Полтавщині COVID-19 виявили у 82 721 людини, з яких 78 014 одужали, а 2 752 продовжують лікування. Зареєстрували 1 946 летальних випадків.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 30227 (+34);
- Кременчук – 9864 (+25);
- Полтавський район – 4167 (+10);
- Горішні Плавні – 3833 ;
- Миргород – 3079;
- Лубни – 2963;
- Лохвицький район – 2334;
- Зіньківський район – 1771;
- Карлівський район – 1783 ;
- Глобинський район – 1592;
- Пирятинський район – 1426;
- Новосанжарський район – 1323 (+1);
- Кременчуцький район – 1283 (+2);
- Гадяч – 1222;
- Хорольський район – 1213;
- Кобеляцький район – 1196;
- Шишацький район – 1192;
- Диканський район – 1157;
- Котелевський район – 1162;
- Миргородський район – 1093;
- Решетилівський район – 1087;
- Машівський район – 916;
- Гадяцький район – 914;
- Лубенський район – 862;
- Чутівський район – 838;
- Великобагачанський район – 833;
- Козельщинський район – 821 (+1);
- Оржицький район – 789;
- Гребінківський район – 777;
- Семенівський район – 649;
- Чорнухинський район – 346.
В Україні, за інформацією МОЗ, діагностували коронавірус у 7 967 громадян, зокрема, захворіли 822 дитини та 88 працівників медичної галузі.
До шпиталів потрапило 3 300 осіб, одужали 1 483 пацієнта.
Зареєстрували 126 летальних випадки.
Усього за добу в країні здійснили 53 814 тестувань (методом ПЛР - 28 290, методом ІФА – 4 574, 20 950 – дослідження експрес-тестами).