Станом на 3 жовтня COVID-19 підтвердили ще у 73 мешканців Полтавської області

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Усього в Україні виявили майже 8 тисяч випадків захворювання

Коронавірус підтвердили у 73 мешканців Полтавської області.

Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ повідомляє, що за добу в області захворіло 73 людини, 11 осіб одужали.

Нажаль, померли 2 мешканя Полтави.

За весь час пандемії на Полтавщині COVID-19 виявили у 82 721 людини, з яких 78 014 одужали, а 2 752 продовжують лікування. Зареєстрували 1 946 летальних випадків.

Географія поширення інфекції:

Полтава – 30227 (+34);

Кременчук – 9864 (+25);

Полтавський район – 4167 (+10);

Горішні Плавні – 3833 ;

Миргород – 3079;

Лубни – 2963;

Лохвицький район – 2334;

Зіньківський район – 1771;

Карлівський район – 1783 ;

Глобинський район – 1592;

Пирятинський район – 1426;

Новосанжарський район – 1323 (+1);

Кременчуцький район – 1283 (+2);

Гадяч – 1222;

Хорольський район – 1213;

Кобеляцький район – 1196;

Шишацький район – 1192;

Диканський район – 1157;

Котелевський район – 1162;

Миргородський район – 1093;

Решетилівський район – 1087;

Машівський район – 916;

Гадяцький район – 914;

Лубенський район – 862;

Чутівський район – 838;

Великобагачанський район – 833;

Козельщинський район – 821 (+1);

Оржицький район – 789;

Гребінківський район – 777;

Семенівський район – 649;

Чорнухинський район – 346.

В Україні, за інформацією МОЗ, діагностували коронавірус у 7 967 громадян, зокрема, захворіли 822 дитини та 88 працівників медичної галузі.

До шпиталів потрапило 3 300 осіб, одужали 1 483 пацієнта.

Зареєстрували 126 летальних випадки.

Усього за добу в країні здійснили 53 814 тестувань (методом ПЛР - 28 290, методом ІФА – 4 574, 20 950 – дослідження експрес-тестами).