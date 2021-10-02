У неділю дехто з кременчужан залишиться без світла: адреси

Сьогодні, 18:15 Переглядів: 375

«‎Полтаваобленерго» повідомляє, що 3 жовтня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії, адже в місті ремонтуватимуть електромережі.

З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами: