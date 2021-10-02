Київ, Фройд і вегатеріанка: що новенького почитати кременчужанам

Ця книга перенесе читача на початок ХХ століття та допоможе зануритись у життя тогочасного Києва. Ви зможете зазирнути за лаштунки театру Соловцова, зустріти Ларису Косач в Музеї старожитностей, випити гарячого шоколаду в кафе «Семадені», поспостерігати за будівництвом Миколаївського костелу і навіть політати аеропланом разом з Ігорем Сікорським та дізнаєтесь ще багато цікавих фактів про історію нашої столиці.

Богдан Коломійчук «Візит доктора Фройда» Це черговий роман про пригоди львівського комісара Адама Вістовича. 1904 рік. У Відні, а згодом і у Львові стається серія жорстоких убивств. Розслідування Вістовича перетворюється на безкомпромісну дуель між ним та вбивцею, якого преса нарекла Віденським Упирем. Своєю зухвалістю убивця ніби знущається з цілковитої безпорадності поліції, яка не в змозі припинити вбивства і заспокоїти переляканих людей. Знешкодження Упиря стає для Адама першочерговою справою, адже на кону життя його коханої жінки. Несподівано на допомогу приходить віденський психоаналітик Зигмуд Фройд…