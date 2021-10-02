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Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
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Кременчук, Культура, Кременчуг

Київ, Фройд і вегатеріанка: що новенького почитати кременчужанам

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 183

  

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
 

Олесь Ільченко «Місто з химерами»

Ця книга перенесе читача на початок ХХ століття та допоможе зануритись у життя тогочасного Києва. Ви зможете зазирнути за лаштунки театру Соловцова, зустріти Ларису Косач в Музеї старожитностей, випити гарячого шоколаду в кафе «Семадені», поспостерігати за будівництвом Миколаївського костелу і навіть політати аеропланом разом з Ігорем Сікорським та дізнаєтесь ще багато цікавих фактів про історію нашої столиці.

Богдан Коломійчук «Візит доктора Фройда»

Це черговий роман про пригоди львівського комісара Адама Вістовича.

1904 рік. У Відні, а згодом і у Львові стається серія жорстоких убивств. Розслідування Вістовича перетворюється на безкомпромісну дуель між ним та вбивцею, якого преса нарекла Віденським Упирем. Своєю зухвалістю убивця ніби знущається з цілковитої безпорадності поліції, яка не в змозі припинити вбивства і заспокоїти переляканих людей. Знешкодження Упиря стає для Адама першочерговою справою, адже на кону життя його коханої жінки. Несподівано на допомогу приходить віденський психоаналітик Зигмуд Фройд…

  
 

Хан Канг «Вегетаріанка»

Одного разу Джінг-хай прокинулася з усвідомленням, що більше ніколи не їстиме м’яса. На цьому й закінчується звичний для читача класичний сюжет. Жанр цього роману балансує між трилером та притчею пр. трансформацію, а оповідь ведеться від імені нікчемного чоловіка героїні, який працює в офісі, одержимого свояка-художника і заклопотаної старшої сестри. Ці герої працюють, відчувають муки творчості, облаштовують власне життя, а от сама Джінг-хай припиняє робити будь-що взагалі.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: бібліотека книги
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