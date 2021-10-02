Київ, Фройд і вегатеріанка: що новенького почитати кременчужанам

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Олесь Ільченко «Місто з химерами»
Ця книга перенесе читача на початок ХХ століття та допоможе зануритись у життя тогочасного Києва. Ви зможете зазирнути за лаштунки театру Соловцова, зустріти Ларису Косач в Музеї старожитностей, випити гарячого шоколаду в кафе «Семадені», поспостерігати за будівництвом Миколаївського костелу і навіть політати аеропланом разом з Ігорем Сікорським та дізнаєтесь ще багато цікавих фактів про історію нашої столиці.
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Богдан Коломійчук «Візит доктора Фройда»
Це черговий роман про пригоди львівського комісара Адама Вістовича.
1904 рік. У Відні, а згодом і у Львові стається серія жорстоких убивств. Розслідування Вістовича перетворюється на безкомпромісну дуель між ним та вбивцею, якого преса нарекла Віденським Упирем. Своєю зухвалістю убивця ніби знущається з цілковитої безпорадності поліції, яка не в змозі припинити вбивства і заспокоїти переляканих людей. Знешкодження Упиря стає для Адама першочерговою справою, адже на кону життя його коханої жінки. Несподівано на допомогу приходить віденський психоаналітик Зигмуд Фройд…
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Хан Канг «Вегетаріанка»
Одного разу Джінг-хай прокинулася з усвідомленням, що більше ніколи не їстиме м’яса. На цьому й закінчується звичний для читача класичний сюжет. Жанр цього роману балансує між трилером та притчею пр. трансформацію, а оповідь ведеться від імені нікчемного чоловіка героїні, який працює в офісі, одержимого свояка-художника і заклопотаної старшої сестри. Ці герої працюють, відчувають муки творчості, облаштовують власне життя, а от сама Джінг-хай припиняє робити будь-що взагалі.