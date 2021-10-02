«Кремінь» пішов у піке: «синьо-білі» програли в матчі з аутсайдером

Сьогодні, 19:17 Переглядів: 158

Сьогодні, 2 жовтня, футболісти «Кременя» зіграли проти аутсайдера - «Ужгорода», який у цьому сезоні не виграв жодної гри. Чи то важка дорога, чи то чорна смуга знову повернулася у команду, але «Кремінь» не завдав жодного удару в створ воріт суперника.

«Ужгород» - «Кремінь» - 2:0

Голи: Гайдучик 64, Ряшко 83

«Ужгород»: Готра, Чушенко, Сартіна, Допілка (Вискребенцев 39), Савошко, Аксьонов, Ряшко (Ференцик 90+2), Дуран (Пиняшко 46), Гайдучик, Єфіменко (Мердєєв 55), Хомченко (Тищук 86). Запасні: Ющишин, Славік, Федак, Ференцик. Головний тренер: Богдан Блавацький

«Кремінь»: Старченко, Бєлоусов, Головко, Орел, Пилипенко, Панчишин, Авер’янов (Сейтхалімов 72), Бичков (Галоян 69), Мурашов (Навроцький 84), Бойко, Галата. Запасні: Мирний, Молько, Курелєх, Товкач, Білоус. Головний тренер: Ігор Столовицький

Попередження: Єфіменко, Панчишин, Головко, Вискребенцев

У першій десятихвилинці закарпатська команда грала активніше та ініціативніше. Хороші нагоди для ударів мали Віктор Хомченко та Володимир Дуран, однак підвела точність. “Кремінь” відповів чудовим пострілом від Богдана Бичкова, проте м’яч просвистів біля стійки. Суперник гру дещо вирівняв: почав насидіти на ворота “ужгородців”. На 19 хвилині чудовий момент не використав Микола Гайдучик, якого Віктор Хомченко вивів на рандеву з кіпером. Однак нападник не зумів переграти Дениса Старченка.

Ще через хвилину з-за меж штрафної потужно пробивав Віктор Ряшко. Проте й цього разу страж воріт “Кременя” зіграв вище всяких похвал – перевів на кутовий. Після подачі з корнера головою пробивав вже Дмитро Сартіна, однак м’яч влучив у стійку. На 30 хвилині гості створили ще один момент: небезпечний удар від Віталія Бойка, однак вище воріт. “Ужгородці” могли нарешті відкрити рахунок у матчі на 36 хвилині: після подачі з флангу Дмитро Єфіменко пробивав в дотик з кількох метрів, однак м’яч пролетів біля стійки.

Перший гострий момент другого тайму створили гості: на 50 хвилині Максим Авер’янов пробивав злету – вище воріт. Закарпатська команда, як і в першій половині зустрічі, взяла м’яч під свій контроль. Зрештою, це дало свої плоди на 64 хвилині, коли після прострілу Олександра Савошка м’яч у ворота в дотик проштовхнув Микола Гайдучик – 1:0.

На 70 хвилині “ужгородці” мали шанс подвоїти перевагу: після затяжної атаки низом пробивав Вадим Мердєєв – кіпер “Кременя” витягнув. Опісля голу “Кремінь” намагався відповісти кількома дальніми ударами, які не принесли дивідендів. А на 82 хвилині Віктор Хомченко у боротьбі з Олександром Головком заробив пенальті. Одинадцятиметровий впевнено реалізував Віктор Ряшко, розвівши м’яч та голкіпера у різні кути. На заключних хвилинах Павло Тищук міг забивати й третій м’яч, але не реалізував вихід тет-а-тет з голкіпером.

У підсумку, яскрава й довгоочікувана перемога “Ужгорода” у Першій лізі, а Кремінь без очок повертається додому.

6 жовтня Кремінь вдома прийме Прикарпаття. Початок матчу о 13.15.