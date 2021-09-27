Кременчуцький національний університет відновив роботу

Сьогодні, 14:21 Переглядів: 691 Коментарів: 1

Від сьогодні, 27 вересня, Кременчуцький національний університет відновив роботу. Як повідомляє пресслужба університету, КрНУ продовжив роботу в очному форматі з дотриманням протиепідемічних норм.

Нагадаємо, що з 23 вересня КрНУ перевели на дистанційне навчання. Відповідний наказ підписав ректор університету Михайло Загірняк. За даними мерії, наразі у закладі тривала активна імунізація науково-педагогічних працівників та співробітників допоміжних підрозділів. Показник вакцинації наближається до позначки 80%. Коли досягнуть цифри у 80%, форма навчання може бути змінена.