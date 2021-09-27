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Кременчук, Освіта, Коронавірус / Карантин

Кременчуцький національний університет відновив роботу

Сьогодні, 14:21 Переглядів: 691 Коментарів: 1

 

Дистанційне навчання тривало не довго

Від сьогодні, 27 вересня, Кременчуцький національний університет відновив роботу. Як повідомляє пресслужба університету, КрНУ продовжив роботу в очному форматі з дотриманням протиепідемічних норм.

Нагадаємо, що з 23 вересня КрНУ перевели на дистанційне навчання. Відповідний наказ підписав ректор університету Михайло Загірняк. За даними мерії, наразі у закладі тривала активна імунізація науково-педагогічних працівників та співробітників допоміжних підрозділів. Показник вакцинації наближається до позначки 80%. Коли досягнуть цифри у 80%, форма навчання може бути змінена.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: КрНУ вакцинація
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Коментарі: 1

30
alek7y:
Сьогодні, 15:37

И снова взятки польются рекой...


1 0

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