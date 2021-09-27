Водій із палицею ганявся за тіктокером, який намагався скрутити ковпачки з авто у Полтаві

Сьогодні, 14:43 Переглядів: 782 Коментарів: 1

В момент, коли блогер знімав відео, до машини підійшов її господар

У Полтаві тіктокер намагався відкрутити від коліс автомобіля ковпачки. Але в той момент, коли блогер знімав відео, до машини підійшов її господар. Про це повідомляє видання Оbozrevatel з посиланням на Telegram-канал Вартові еспресо.

Водій, не довго думаючи, схопив палицю і погнався за злодієм. Чим закінчилася гонитва, в соцмережі не повідомили, але припустили, що хлопцеві так і не вдалося цього разу приєднатися до челенджу, який захопив соцмережі, і не тільки українські.

Відомо, що молоді люди оголосили полювання за цим невеликим атрибутом автомобіля не так давно. Вони збирають їх зазвичай із машин, що стоять просто неба, а потім хваляться в соціальних мережах своїм «уловом».

Найбільшу «цінність» мають ті, що зняті з дорогих автомобілів – у вигляді гральних кісток, черепів або просто різних кольорів.

Зазвичай блогери просто хизуються кількістю зібраних ковпачків, але іноді намагаються продати їх через інтернет або біля автомайстерень, автостоянок.

Як розповідають самі водії, ступінь розпачу від втрати таких ковпачків безпосередньо залежить від їхньої вартості. Найбільш відчутна втрата, якщо тіктокери скручують такі, які показують тиск у шинах, і передають дані на бортовий комп'ютер. Замінити їх першими, що потраплять на очі, неможливо, а необхідно замовляти нові в дилерів.