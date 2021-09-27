Вантажівки вагою понад 12 тонн тепер будуть платити за користування дорогами

Отримані кошти направлятимуть в дорожній фонд для створення якісно нової інфраструктури
Вантажівки понад 12 тонн мають сплачувати за користування дорогами державного значення.
Такий законопроєкт Уряд 22 вересня підтримав на засіданні. Він є частиною плану заходів із виконання Угоди про асоціацію, адже це практика абсолютної більшості європейських країн.
Тисячі кілометрів доріг в Україні будується за рахунок коштів платників податків. При цьому автошляхи отримують найбільше навантаження та знос саме від вантажівок. Тому в документі й пропонується встановити оплату за користування дорогами для цього виду транспорту. Отримані з вантажівок кошти направлятимуть в державний дорожній фонд — це буде додатковий ресурс для створення якісно нової інфраструктури.
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