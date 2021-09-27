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Вантажівки вагою понад 12 тонн тепер будуть платити за користування дорогами

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 457 Коментарів: 2

 

Отримані кошти направлятимуть в дорожній фонд для створення якісно нової інфраструктури

Вантажівки понад 12 тонн мають сплачувати за користування дорогами державного значення.

Такий законопроєкт Уряд 22 вересня підтримав на засіданні. Він є частиною плану заходів із виконання Угоди про асоціацію, адже це практика абсолютної більшості європейських країн.

Тисячі кілометрів доріг в Україні будується за рахунок коштів платників податків. При цьому автошляхи отримують найбільше навантаження та знос саме від вантажівок. Тому в документі й пропонується встановити оплату за користування дорогами для цього виду транспорту. Отримані з вантажівок кошти направлятимуть в державний дорожній фонд — це буде додатковий ресурс для створення якісно нової інфраструктури.

2
Автор: Тамара Зінченко
Теги: вантажівки вага гроші
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Коментарі: 2

3 583
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:15

то есть они будут убивать дороги,но уже за деньги(кому то в карманы) . А что кстати с теми деньгами на дороги с литра бензина? когда начнут возвращать?


9 0
19
Bars:
Сьогодні, 15:42

...це буде додатковий ресурс для створення якісно нової інфраструктури.

                                                                                                                                                         Це буде додатковий ресурс для розкрадання чиновниками, а доріг як не було, так і не буде.


4 0

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