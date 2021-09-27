Крюківський вагонзавод випробовує техніку для європейського ринку

Сьогодні, 15:20 Переглядів: 389 Коментарів: 1

ПАТ КВБЗ випробовує зразки нової техніки для європейського ринку. Про це йдеться у повідомленні пресслужби підприємства до Дня машинобудівника, який відзначили 26 вересня. Зокрема, йдеться про розробки і пасажирського, і вантажного транспорту (вантажних платформ).

«Від нас очікують наступних кроків у царині створення нової рейкової техніки. Нещодавно відбулося засідання секції з пасажирського транспорту науково-технічної ради УЗ, в якій ми теж взяли участь. Сподіваємося, в новий рік увійдемо з новими темами і розпочнемо їхню реалізацію. Триває робота й у напрямі вантажного вагонобудування, створюються перспективні моделі вагонів. На третьому прольоті корпусу вантажного вагонобудування йде підготовка виробництва потокового складання трьох моделей вантажних платформ. А європейська зчленована 90-футова платформа вийшла на випробування. У цієї продукції також є перспектива реалізації на ринку ЄС, - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється про успішне випробування вагонів габариту RIC на міжнародних маршрутах, яке КВБЗ провів на прохання УЗ.

«Незабаром отримаємо дозвіл на їх курсування євроколією. Клопоту чимало, проте це той шлях, що веде на європейський ринок», - такі прогнози у КВБЗ.

Нагадаємо, зараз підприємство працює над замовленням «Укрзалізниці» - це 100 пасажирських вагонів.