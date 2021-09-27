Крюківський вагонзавод випробовує техніку для європейського ринку

ПАТ КВБЗ випробовує зразки нової техніки для європейського ринку. Про це йдеться у повідомленні пресслужби підприємства до Дня машинобудівника, який відзначили 26 вересня. Зокрема, йдеться про розробки і пасажирського, і вантажного транспорту (вантажних платформ).
«Від нас очікують наступних кроків у царині створення нової рейкової техніки. Нещодавно відбулося засідання секції з пасажирського транспорту науково-технічної ради УЗ, в якій ми теж взяли участь. Сподіваємося, в новий рік увійдемо з новими темами і розпочнемо їхню реалізацію.
Триває робота й у напрямі вантажного вагонобудування, створюються перспективні моделі вагонів. На третьому прольоті корпусу вантажного вагонобудування йде підготовка виробництва потокового складання трьох моделей вантажних платформ. А європейська зчленована 90-футова платформа вийшла на випробування. У цієї продукції також є перспектива реалізації на ринку ЄС, - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється про успішне випробування вагонів габариту RIC на міжнародних маршрутах, яке КВБЗ провів на прохання УЗ.
Нагадаємо, зараз підприємство працює над замовленням «Укрзалізниці» - це 100 пасажирських вагонів.
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