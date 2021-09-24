«Програма рухається так, як вона повинна була рухатися», – мер Кременчука про ремонти в 11 зачинених дитсадках

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 451 Коментарів: 1

За версією міського голови, в усьому винні підрядники... Та щось не в'яжеться з логікою у поясненнях мера про вікна та відкоси

Мер Кременчука Віталій Малецький, відповідаючи на запитання журналістів після засідання виконкому, прокоментував ситуацію із затяжною термомодернізацією в 11 дитсадках. Він не вважає, що програма провалена.

- Програма не провалена. Програма рухається так, як вона повинна була рухатися. Але внаслідок безвідповідальності деяких підрядників... коли ми перевірили роботу цього підрядника — це просто жах. Між вікном та цеглою можна дві долоні вставити! Це не робота, це помилка того, хто міряв і робив демонтажні роботи. І вони ще «возмущаються», що їм хтось щось не заплатив. Якщо по кожному будинку пройтися, я покажу, в чому там проблема і чому наш технагляд ці акти не підписував і не приймав. Тому що робота була виконана неякісно — все! - прокоментував Віталій Малецький.

Він повідомив, що зараз йде робота з усунення будівельних недоліків, працює кілька бригад — роблять відкоси.

- Знаю, що в деяких дитячих садочках за ініціативи батьків було зроблено поточний ремонт відкосів і, дійно, хтось ці кошти здавав. У нас у виконкомі теж працюють молоді люди, у них є дітки і, дійсно, хтось кошти здав у групі. Але це було без примусу і чисто добровільно, вони можуть це підтвердити.

Нагадаємо, раніше Роман Івашкевич, виконроб фірми-субпідрядника «Окбуд плюс» розповів, що фірма встановлювала вікна у 6 дитсадках. І пояснив, чому робочі пішли з об'єктів. Він каже, що люди все літо пропрацювали в борг, при цьому двічі фірма розрахувалася з робочими за рахунок власних коштів — натомість за роботу дали лише 100 тисяч авансу.

Від редакції. У цій історії багато питань і невідповідностей - тому ми й сказали, що пояснення мера не в'яжуться з логікою.

По-перше, яка фірма вставляла вікна? За фактом і по документах? І чия відповідальність за брак, якщо він був? Бо в інтерв'ю ТЪ директор КП «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» Вадим Качан взагалі заявив, що фірма «Окбуд плюс» не займалася вікнами — це робила харківська фірма «Екіпаж». Натомість мер покладає таки відповідальність на керівника, який виступив в ефірі телекомпанії «Візит» - а це був виконроб «Окбуд плюс».

По-друге, чому про будівельні недоліки у мерії заговорили лише зараз? Коли робочі пішли з об'єктів? До цього у комунальних ЗМІ були винятково позитивна інформація про хід робіт.

І, нарешті, по-третє, якщо вікна вставлені з браком, який треба переробляти - чому тоді батькам дозволили збирати гроші на фінальні роботи — на відкоси?

Вікна у дитсадку №78, де зачинена більшість груп

ТЪ слідкуватиме за розвитком теми. Далі буде.