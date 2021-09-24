«Програма рухається так, як вона повинна була рухатися», – мер Кременчука про ремонти в 11 зачинених дитсадках

За версією міського голови, в усьому винні підрядники... Та щось не в'яжеться з логікою у поясненнях мера про вікна та відкоси
Мер Кременчука Віталій Малецький, відповідаючи на запитання журналістів після засідання виконкому, прокоментував ситуацію із затяжною термомодернізацією в 11 дитсадках. Він не вважає, що програма провалена.
Він повідомив, що зараз йде робота з усунення будівельних недоліків, працює кілька бригад — роблять відкоси.
Нагадаємо, раніше Роман Івашкевич, виконроб фірми-субпідрядника «Окбуд плюс» розповів, що фірма встановлювала вікна у 6 дитсадках. І пояснив, чому робочі пішли з об'єктів. Він каже, що люди все літо пропрацювали в борг, при цьому двічі фірма розрахувалася з робочими за рахунок власних коштів — натомість за роботу дали лише 100 тисяч авансу.
Від редакції. У цій історії багато питань і невідповідностей - тому ми й сказали, що пояснення мера не в'яжуться з логікою.
По-перше, яка фірма вставляла вікна? За фактом і по документах? І чия відповідальність за брак, якщо він був? Бо в інтерв'ю ТЪ директор КП «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» Вадим Качан взагалі заявив, що фірма «Окбуд плюс» не займалася вікнами — це робила харківська фірма «Екіпаж». Натомість мер покладає таки відповідальність на керівника, який виступив в ефірі телекомпанії «Візит» - а це був виконроб «Окбуд плюс».
По-друге, чому про будівельні недоліки у мерії заговорили лише зараз? Коли робочі пішли з об'єктів? До цього у комунальних ЗМІ були винятково позитивна інформація про хід робіт.
І, нарешті, по-третє, якщо вікна вставлені з браком, який треба переробляти - чому тоді батькам дозволили збирати гроші на фінальні роботи — на відкоси?
Вікна у дитсадку №78, де зачинена більшість груп
ТЪ слідкуватиме за розвитком теми. Далі буде.