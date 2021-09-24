Скільки кременчужан насправді захворіло на «‎Дельта»-штам і до чого тут вакцинація

Інформація про те, що в Кременчуці виявили 10 випадків «Дельта»-штаму COVID-19, яку поширили ЗМІ, не відповідає дійсності.
Під час засідання виконавчого комітету 24 вересня журналісти запитали у голови департаменту охорони здоров'я Максима Середи, скільки кременчужан захворіло на «Дельта»-штам COVID-19.
Міського голову Віталія Малецького дещо здивувало те, що всі хворі на «Дельту» вакцинувалися, тож він попросив уточнити, чим саме робили щеплення зазначені громадяни і перепитав, чи вірно взагалі зрозумів Середу:
Тобто кількість хворих у Кременчуці саме на цей штам коронавірусу наразі невідома.