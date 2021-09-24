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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Скільки кременчужан насправді захворіло на «‎Дельта»-штам і до чого тут вакцинація

Сьогодні, 16:53 Переглядів: 613

 

В результаті непорозуміння деякі кременчуцькі ЗМІ поширили неправдиву інформацію

Інформація про те, що в Кременчуці виявили 10 випадків «‎Дельта»-штаму COVID-19, яку поширили ЗМІ, не відповідає дійсності. 

Під час засідання виконавчого комітету 24 вересня журналісти запитали у голови департаменту охорони здоров'я Максима Середи, скільки кременчужан захворіло на «‎Дельта»-штам COVID-19.

- Усього в місті зафіксували 10 таких випадків, 2 з них - після вакцинації першою дозою, 8 - після повного курсу вакцинації, - відповів пан Середа. - Це лише 0,02%. Ніхто не каже, що вакцина повністю захищає від тяжкого перебігу захворювання, але вона набагато зменшує ризики тяжкого перебігу хвороби.

Міського голову Віталія Малецького дещо здивувало те, що всі хворі на «‎Дельту» вакцинувалися, тож він попросив уточнити, чим саме робили щеплення зазначені громадяни і перепитав, чи вірно взагалі зрозумів Середу:

- Скільки всього випадків «‎Дельти» у нас?
- «‎Дельти»? - уточнив голова департаменту. - Ці дослідження проводяться на національному рівні, а ми проводили їх вибірково. На рівні міста це не досліджується.

Тобто кількість хворих у Кременчуці саме на цей штам коронавірусу наразі невідома.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Дельта-штам COVID-19 вакцинація
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