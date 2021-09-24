На Молодіжному палав гараж: чоловік отримав опіки обличчя

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24 вересня о 13.13 на вулиці Молодіжній, 4а загорівся автомобіль ЗАЗ-1103 у гаражі у кооперативі «Нефтяник».

Як повідомляє Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС, у пожежі 52-річний чоловік отримав опіки обличчя 1-2 ступеню.

ДСНС-ники гасили займання майже півтори години. Вогонь знищив вживані речі, дерев’яні стелажі, елетроточильний станок, 4 лампи денного світла, електродріт довжиною 20 м, згоріла і автівка. Проте рятувальники не дали полум'ю перекинутися на два сусідні гаражі.

Потерпілого чоловіка карета швидкої допомоги доставила до опікового відділення ЦРЛ. Там йому надали допомогу, від госпіталізації він відмовився.