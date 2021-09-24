На Молодіжному палав гараж: чоловік отримав опіки обличчя

24 вересня о 13.13 на вулиці Молодіжній, 4а загорівся автомобіль ЗАЗ-1103 у гаражі у кооперативі «Нефтяник».
Як повідомляє Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС, у пожежі 52-річний чоловік отримав опіки обличчя 1-2 ступеню.
ДСНС-ники гасили займання майже півтори години. Вогонь знищив вживані речі, дерев’яні стелажі, елетроточильний станок, 4 лампи денного світла, електродріт довжиною 20 м, згоріла і автівка. Проте рятувальники не дали полум'ю перекинутися на два сусідні гаражі.
Потерпілого чоловіка карета швидкої допомоги доставила до опікового відділення ЦРЛ. Там йому надали допомогу, від госпіталізації він відмовився.