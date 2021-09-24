Жодного протоколу про порушення за період пандемії в хостелах Кременчука не склали

Очільниця профільного управління вважає, що достатньо поінформувати власників хостелів про карантинні вимоги
За весь період карантину в Кременчуці не склали жодного протоколу про порушення карантинних вимог у хостелах. З'ясувалося це під час доповіді директорки управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Людмили Жорняк на засіданні виконкому 24 вересня.
Пані Жорняк розповіла, що власників інформують про оновлення карантинних вимог, але не персонально - адже в управлінні немає повної бази хостелів, що працюють в нашому місті.
Мер доручив проаналізувати інтернет-ресурси, на яких пропонують послуги з розміщення та скласти список власників хостелів, аби не тільки надавати інформацію, а й контролювати дотримання вимог.
Призведе це розпорядження до реальних кроків по контролю за дотриманням карантинних вимог, чи повториться ситуація з транспортом, коли контроль здійснюється лише на словах, стане ясно наступного тижня.