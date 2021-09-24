Жодного протоколу про порушення за період пандемії в хостелах Кременчука не склали

Сьогодні, 13:36 Переглядів: 378

За весь період карантину в Кременчуці не склали жодного протоколу про порушення карантинних вимог у хостелах. З'ясувалося це під час доповіді директорки управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Людмили Жорняк на засіданні виконкому 24 вересня.

Пані Жорняк розповіла, що власників інформують про оновлення карантинних вимог, але не персонально - адже в управлінні немає повної бази хостелів, що працюють в нашому місті.

- Просто розказувати про постанову я теж можу, - зазначив на це Віталій Малецький.

Мер доручив проаналізувати інтернет-ресурси, на яких пропонують послуги з розміщення та скласти список власників хостелів, аби не тільки надавати інформацію, а й контролювати дотримання вимог.

Призведе це розпорядження до реальних кроків по контролю за дотриманням карантинних вимог, чи повториться ситуація з транспортом, коли контроль здійснюється лише на словах, стане ясно наступного тижня.