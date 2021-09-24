Олександр Бондар
Чому страхова компанія не заплатила?
Анна Коваленко
Как научиться расслабляться или профилактика выгорания.
Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Оксана Куляба
Впервые выявленный сахарный диабет. Алгоритм действий.
Олександр Бондар
Про соціальну відповідальність, покоління Z та страхування.
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Жодного протоколу про порушення за період пандемії в хостелах Кременчука не склали

Сьогодні, 13:36 Переглядів: 378

 

Очільниця профільного управління вважає, що достатньо поінформувати власників хостелів про карантинні вимоги

За весь період карантину в Кременчуці не склали жодного протоколу про порушення карантинних вимог у хостелах. З'ясувалося це під час доповіді директорки управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Людмили Жорняк на засіданні виконкому 24 вересня.

Пані Жорняк розповіла, що власників інформують про оновлення карантинних вимог, але не персонально - адже в управлінні немає повної бази хостелів, що працюють в нашому місті.

- Просто розказувати про постанову я теж можу, - зазначив на це Віталій Малецький.

Мер доручив проаналізувати інтернет-ресурси, на яких пропонують послуги з розміщення та скласти список власників хостелів, аби не тільки надавати інформацію, а й контролювати дотримання вимог.

Призведе це розпорядження до реальних кроків по контролю за дотриманням карантинних вимог, чи повториться ситуація з транспортом, коли контроль здійснюється лише на словах, стане ясно наступного тижня.

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: хостели контроль карантин
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх