Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклого Ігоря Перепічая

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 113

Якщо вам відома інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, просимо повідомити до відділу №1

Відділ №1 (м. Глобино) Кременчуцького районного управління поліції встановлює місце знаходження безвісти зниклого 28-річного Ігоря Володимировича Перепічая, жителя Кременчуцького району. Відомо, що чоловік у січні пішов з дому і до цього часу не повернувся. За оперативною інформацією, Ігор може перебувати у Кременчуці.

Прикмети чоловіка: на вигляд 27-30 років, зріст 175-180 см, худорлявої статури, волосся довге пряме темно-русе, губи тонкі, лице овальне, ніс невеликий, прямий, очі темні.

Якщо вам відома інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, просимо повідомити до відділу №1 (м. Глобино) Кременчуцького районного управління поліції за телефонами: 05365-24-2-03, 05365-24-5-59, 0994337102 або 102.