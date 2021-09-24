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Надзвичайні новини, Полтавщина

Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклого Ігоря Перепічая

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 113

 

Якщо вам відома інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, просимо повідомити до відділу №1

Відділ №1 (м. Глобино) Кременчуцького районного управління поліції встановлює місце знаходження безвісти зниклого 28-річного Ігоря Володимировича Перепічая, жителя Кременчуцького району. Відомо, що чоловік у січні пішов з дому і до цього часу не повернувся. За оперативною інформацією, Ігор може перебувати у Кременчуці. 

Прикмети чоловіка: на вигляд 27-30 років, зріст 175-180 см, худорлявої статури, волосся довге пряме темно-русе, губи тонкі, лице овальне, ніс невеликий, прямий, очі темні.

Якщо вам відома інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, просимо повідомити до відділу №1 (м. Глобино) Кременчуцького районного управління поліції за телефонами: 05365-24-2-03, 05365-24-5-59, 0994337102 або 102.

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Автор: Альона Душенко
Теги: розшук
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