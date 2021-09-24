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Кременчук, Афіша

25 вересня на стадіоні льотного коледжу пройде виставка собак

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 678

 

Вхід безкоштовний

В суботу, 25 вересня, кінологічний клуб України «Канес Сузір'я» проводить в Кременчуці виставку собак усіх порід.

Місце проведення заходу – стадіон Кременчуцького льотного коледжу ХНУВС. Вхід безкоштовний. Початок о 10.00.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: собаки летный колледж выставка стадион
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