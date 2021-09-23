Пояснити на пальцях: жестова мова - що ми про неї знаємо?

Сьогодні, 19:28 Переглядів: 144

Кожна країна має свою жестову мову, але мови сусідніх країн можуть бути подібними

23 вересня - це міжнародний день жестових мов. Здавалося б, нічого цікавого, але що ми реально знаємо про жестову мову? Почнемо з того, що жестова мова і мова жестів — зовсім різні речі. Мова жестів знайома усім нам, бо ми жестикулюємо під час розмови. Жести «окей», «супер» тощо є інтернаціональними, але вони не складають собою окрему мову.

Жестова мова — це візуально-жестова мова, яка має свій словник та свої правила. Слова промовляються жестами, які людина показує за допомогою рухів рук та пальців, а мімікою передає додаткові емоції, аби надати розповіді емоційного забарвлення, якого вона може бути позбавлена через невербальність мови.

У кожній країні своя жестова мова - так само як і мова звичайна. Проте, вони можуть бути подібними у країн, які мають сьогодні спільні кордони або спільну історію.

Датою появи української жестової мови вважається 1805 рік, коли її вперше описали. В Україні все ж більш поширеною є російська жестова, хоча з часом все більше і більше людей переходять на українську.

Як спілкуватися з людьми, які не чують?

Навіть якщо ви не знаєте жестової мови, пам’ятайте, що завжди можна поспілкуватися за допомогою блокнота і ручки, мобільного телефону або й просто говорячи вголос — повільно, з чіткою артикуляцією та допоміжними жестами. Допомагайте собі жестами рук й мімікою.

Люди з порушенням слуху можуть вміти читати з губ. Саме тому важливо чітко промовляти слова, не говорити з жуйкою в роті або не відвертатися в інший бік під час розмови. З десяти слів людина, яка не чує, зможе розібрати лише три-чотири, тому не бійтеся переформулювати, підібрати інше слово або й геть скоротити речення.

Жестомовні люди можуть не знати якогось слова і це не має жодного відношення до інтелектуального рівня людини (як можуть стверджувати стереотипи). Це пов’язано з тим, що це слово може не мати відповідника жестовою мовою. Якщо ви помітили, що людина вас не розуміє, поясніть це слово окремо або підберіть синонім.

Це нормально говорити речення на кшталт « Ти чув або чула про таку книгу? » або « Я чув або чула про те, що він завтра зайде до нас » . Так само нормально запитати у людини з порушенням зору, чи бачила вона когось днями, або запропонувати людині, яка користується інвалідним візком, прогулятися парком.

Ти чув або чула про таку книгу? або Я чув або чула про те, що він завтра зайде до нас . Так само нормально запитати у людини з порушенням зору, чи бачила вона когось днями, або запропонувати людині, яка користується інвалідним візком, прогулятися парком. Якщо виникають труднощі в комунікації і ви ніяк не можете донести до людини з порушенням слуху свою думку, не кажіть « та не неважливо, не зважай » . Це означатиме, що сама людина не є важливою й витрачати час на пояснення означає витрачати час даремно.

та не неважливо, не зважай . Це означатиме, що сама людина не є важливою й витрачати час на пояснення означає витрачати час даремно. Крім того, зараз люди носять всюди маски. Маски закривають половину обличчя, через що людям, які не чують, стає ще складніше спілкуватися. Якщо вам потрібно звернутися до людини, не кричіть, більше жестикулюте, обов’язково встановіть зоровий контакт, перед тим, як щось говорити.

Основні фрази жестовою мовою можна вивчити онлайн на різноманітних платформах.

Тут можна знайти словник жестових мов світу, включно з українською жестовою мовою, а тут - курс української жестової мови.

До речі, вивчення жестової мови людьми, які не мають втрати слуху, має свої переваги. Це розвиває моторику, когнітивні функції та сприяє налагодженню нових соціальних зв’язків.