Ремонт не допоміг: в будинку по провулку Тьомкіна все ще протіккє дах

Сьогодні, 19:04 Переглядів: 223 Коментарів: 1

Але провини «Житлорембудсервісу» в тому немає, адже в цьому випадку потрібно робити капітальний ремонт

«ТелеграфЪ» писав про історію пані О., у квартирі якої після весняних дощів почала протікати стеля. Власниця житла зверталася до управляючої компанії, але з ремонтом не квапилися. Того разу дзвінок до редакції допоміг: «Житлорембудсервіс» оперативно відремонтував проблемну ділянку на даху будинку.

Разом з осінню прийшли й нові зливи, і нам знову написала пані О. Зі стелі знову тече дощова вода, і цього разу ситуація навіть погіршилася – наче й не було ремонту. Жінка 22 вересня зателефонувала в управляючу компанію, де їй поспівчували та порадили збирати воду у відра – адже до завершення дощів нічого зробити не зможуть. Пані О. побоюється, що стеля може просто зруйнуватися – і навіть зібралася йти до суду…

Капітальний ремонт будинку - справа співвласників, а не управляючої компанії

Ми зв’язалися з директором ТОВ «Житлорембудсервіс» Олександром Бондаренко, аби дізнатися, чому ж ремонт не допоміг. Виявилося, що проблема глибша, ніж здавалося: шиферна покрівля будинку потребує капітального ремонту, а управляюча компанія може виконати лише поточний.

І дійсно, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14 травня 2015 року № 417-VIII, проведення ремонту повністю лягає на плечі співвласників – тобто, мешканців будинку. В теорії, місто може прийняти програму з капітального ремонту певних будівель та виділити кошти – але це залежить виключно від наявності кошів в бюджеті та доброї волі депутатів.

Щодо обов’язків управляючої компанії, вона має завчасно попередити про необхідність проведення капітального ремонту. Але пані О. стверджує, що ніхто ні про що не попереджав.

- Ми поінформували мешканців будинку шляхом розклеювання відповідних об’яв на під’їздах, - відповів на це директор управляючої компанії.

Ситуація, з якою зіткнулася пані О., має всі шанси стати типовою для Кременчука в найближчі роки. Житловий фонд міста здебільшого застарів, і утримання його в належному стані потребує все більших коштів. В цьому випадку платити доведеться не державі, не місту, не управляючій компанії – а саме простим громадянам.

То що ж в решті-решт робити зі стелею?

Зранку 23 вересня в редакцію написав Олександр Бондаренко:

- Автовишка виїхала за вказаною адресою, аби мінімізувати протікання. Основні роботи будемо виконувати, швидше за все, з понеділка – коли дощі остаточно вщухнуть і шиферне покриття підсохне.

ТОВ «Житлорембудсервіс» зробить, що зможе. Проте вже ясно, що такий ремонт допоможе лише тимчасово, все інше залежатиме від мешканців будинку. Вирішать вони зібрати кошти на ремонт, або будуть діяти за принципом «моя хата скраю» - наразі невідомо.