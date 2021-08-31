З ремонтом ніхто не квапився: понад 2 місяці протікає дах в одному з будинків Кременчука

На вихідних в редакцію «ТелеграфЪ» звернулася читачка О., яка розповіла про безвихідну ситуацію, в якій опинилася. Жінка є власницею квартири на третьому поверсі будинку 4 по вулиці Д. Тьомкіна. У травні в результаті чисельних злив почала протікати стеля - адже будинок далеко не новий, и дах давно потрібно було відремонтувати.
За законом, ремонт покрівлі знаходиться в компетенції керуючої компанії, тож пані О. одразу звернулася до «Житлорембудсервісу». Компанія прислала інспектора - і на цьому все завершилося. Йшов час, жінка періодично телефонувала в офіс компанії - але представники підприємства відповідали їй, що «так швидко нічого не робиться». З даху продовжувала литися вода, псуючи та руйнуючи стелю.
«ТелеграфЪ» зв'язався з директором ТОВ «Житлорембудсервіс» Олександром Бондаренко, який запевнив, що його підлеглі виконають ремонтні роботи найближчим часом:
Наближається осінь, і пані О. сподівається, що ремонт встигнуть виконати до початку нового дощового сезону.