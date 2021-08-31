Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Оксана Куляба
Впервые выявленный сахарный диабет. Алгоритм действий.
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Олександр Бондар
Про соціальну відповідальність, покоління Z та страхування.
Сергiй Кулясов
Парад в Киеве: "горить сарай, гори i хата"
Оксана Куляба
Сахарный диабет или «тихий убийца»
Александр Березянский
Зачем бизнесу важно иметь положительную репутацию в сети
Лариса Гориславець
Еволюція міської ради: як змінюється обличчя влади?
Александр Березянский
Что нужно и не нужно делать, когда вы попали в скандал: кейс RED BULL
Сергiй Кулясов
В стране генетических рабов герои не рождаются?
Кременчук, Споживач

З ремонтом ніхто не квапився: понад 2 місяці протікає дах в одному з будинків Кременчука

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 248

 

Жінка неодноразово зверталася до керуючої компанії, проте їй відповіли, що треба зачекати

На вихідних в редакцію «‎ТелеграфЪ»‎ звернулася читачка О., яка розповіла про безвихідну ситуацію, в якій опинилася. Жінка є власницею квартири на третьому поверсі будинку 4 по вулиці Д. Тьомкіна. У травні в результаті чисельних злив почала протікати стеля - адже будинок далеко не новий, и дах давно потрібно було відремонтувати.

За це ми платимо їм гроші: що мають робити керуючі компанії у будинках кременчужан

За законом, ремонт покрівлі знаходиться в компетенції керуючої компанії, тож пані О. одразу звернулася до «‎Житлорембудсервісу»‎. Компанія прислала інспектора - і на цьому все завершилося. Йшов час, жінка періодично телефонувала в офіс компанії - але представники підприємства відповідали їй, що «‎так швидко нічого не робиться»‎. З даху продовжувала литися вода, псуючи та руйнуючи стелю.

«‎ТелеграфЪ» зв'язався з директором ТОВ «‎Житлорембудсервіс» Олександром Бондаренко, який запевнив, що його підлеглі виконають ремонтні роботи найближчим часом:

- Роботи з ремонту шиферної покрівлі над цією квартирою проведемо до кінця поточного тижня (до 5 вересня - ред.)

Наближається осінь, і пані О. сподівається, що ремонт встигнуть виконати до початку нового дощового сезону.

 

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: стеля ремонт керуюча компанія
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх