З ремонтом ніхто не квапився: понад 2 місяці протікає дах в одному з будинків Кременчука

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 248

Жінка неодноразово зверталася до керуючої компанії, проте їй відповіли, що треба зачекати

На вихідних в редакцію «‎ТелеграфЪ»‎ звернулася читачка О., яка розповіла про безвихідну ситуацію, в якій опинилася. Жінка є власницею квартири на третьому поверсі будинку 4 по вулиці Д. Тьомкіна. У травні в результаті чисельних злив почала протікати стеля - адже будинок далеко не новий, и дах давно потрібно було відремонтувати.

За законом, ремонт покрівлі знаходиться в компетенції керуючої компанії, тож пані О. одразу звернулася до «‎Житлорембудсервісу»‎. Компанія прислала інспектора - і на цьому все завершилося. Йшов час, жінка періодично телефонувала в офіс компанії - але представники підприємства відповідали їй, що «‎так швидко нічого не робиться»‎. З даху продовжувала литися вода, псуючи та руйнуючи стелю.

«‎ТелеграфЪ» зв'язався з директором ТОВ «‎Житлорембудсервіс» Олександром Бондаренко, який запевнив, що його підлеглі виконають ремонтні роботи найближчим часом:

- Роботи з ремонту шиферної покрівлі над цією квартирою проведемо до кінця поточного тижня (до 5 вересня - ред.)

Наближається осінь, і пані О. сподівається, що ремонт встигнуть виконати до початку нового дощового сезону.