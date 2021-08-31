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Кременчук, Україна, Світ

З 1 листопада на дорогах України з'являться нові дорожні знаки

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 516

 

У новому ДСТУ зібрано кращий світовий досвід, застосування якого підвищить безпеку дорожнього руху

З 1 листопада в Україні набирає чинності новий стандарт ДСТУ 4100:2021 «Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування», повідомляє пресслужба Укравтодору. 

Згідно з новими стандартами компонування дорожніх знаків індивідуального проєктування буде виконано за новим принципом:

  • усі тексти мають бути написані з великої літери;
  • з’явиться нова форма стрілок;
  • для позначення центру населеного пункту та річки будуть використовуватися символи європейського зразка;
  • щоб усі написи можна було добре роздивитися, визначено чіткі пропорції та відстані між елементами тексту, залежно від розміру великої літери, яка обирається виходячи з місця встановлення знаку та категорії дороги;
  • передбачена транслітерація назв населених пунктів.

 

Для безпеки пішоходів з’являться нові позначення діагональних пішохідних переходів та нові таблички для острівців безпеки. Не забули й про велосипедистів, для яких будуть встановлені нові знаки та таблички до дорожніх знаків.

 

Покращили алгоритм розміщення знаків на одній опорі для уникнення неоднозначного їх трактування, а також з’явився новий розділ щодо розміщення знаків на щитах та фонових щитах.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: дорожні знаки ДСТУ
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