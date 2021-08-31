З 1 листопада на дорогах України з'являться нові дорожні знаки

З 1 листопада в Україні набирає чинності новий стандарт ДСТУ 4100:2021 «Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування», повідомляє пресслужба Укравтодору.
Згідно з новими стандартами компонування дорожніх знаків індивідуального проєктування буде виконано за новим принципом:
Для безпеки пішоходів з’являться нові позначення діагональних пішохідних переходів та нові таблички для острівців безпеки. Не забули й про велосипедистів, для яких будуть встановлені нові знаки та таблички до дорожніх знаків.
Покращили алгоритм розміщення знаків на одній опорі для уникнення неоднозначного їх трактування, а також з’явився новий розділ щодо розміщення знаків на щитах та фонових щитах.