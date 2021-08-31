«Будемо працювати над взяттям воріт»: «Кременчуку» не зарахували три шайби

У Краматорську з 27 по 29 серпня проходив десятий розіграш передсезонного турніру Відкритого кубка Донбасу з хокею. У змаганні взяли участь команди: Донбас, Краматорськ, Кременчук і Маріуполь. Головний трофей усьоме здобула команда Донбас.
Протягом трьох ігрових днів вони провели шість матчів:
У вирішальному матчі турніру Донбас обіграв Маріуполь і всьоме став володарем головного трофея передсезонного турніру.
Головний тренер «Кременчука» Олександр Савицький поділився враженнями від гри з заключної гри із Краматорськом, а також про підготовку до сезону й Кубок Кременчука.
- Змістом гри задоволений, але без забитих голів матчі не виграються. Будемо працювати над взяттям воріт.
- Прокоментуйте три не зараховані шайби вашої команди в ворота «Краматорська»?
- Дві мені зрозумілі, але неясно чому не зарахували гол, коли наш захисник закинув сходу, так як Ворона стояв на воротарський лінії.
- Наскільки залишилися задоволені сьогодні грою у воротах Микити Гордюшина?
- Він зіграв на своєму рівні.
- Трохи менше трьох тижнів залишається до старту чемпіонату УХЛ (17 вересня - примітка). Як будете вести підготовку далі?
- Трохи відпочинемо, а далі на 9-11 вересня запланований Кубок Кременчука. Будемо готується до нього, а потім до чемпіонату.
- Наскільки залишилися задоволені участю в турнірі?
- Кубок Донбасу завжди проходить на вищому рівні, як і в цьому році пройшов ювілейний. Дякую організаторам, все дуже солідно. Будемо раді приїжджати і надалі на цей турнір.