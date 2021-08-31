«Будемо працювати над взяттям воріт»: «Кременчуку» не зарахували три шайби

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 306

У Краматорську з 27 по 29 серпня проходив десятий розіграш передсезонного турніру Відкритого кубка Донбасу з хокею. У змаганні взяли участь команди: Донбас, Краматорськ, Кременчук і Маріуполь. Головний трофей усьоме здобула команда Донбас.

Протягом трьох ігрових днів вони провели шість матчів:

Краматорськ - Маріуполь 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Донбас - Кременчук 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Маріуполь - Кременчук 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)

Краматорськ - Донбас 2:6 (1:2, 0:1, 1:3)

Кременчук - Краматорськ 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Донбас - Маріуполь 5:1 (0:0, 2:1, 3:0).

У вирішальному матчі турніру Донбас обіграв Маріуполь і всьоме став володарем головного трофея передсезонного турніру.

Головний тренер «Кременчука» Олександр Савицький поділився враженнями від гри з заключної гри із Краматорськом, а також про підготовку до сезону й Кубок Кременчука.

- Змістом гри задоволений, але без забитих голів матчі не виграються. Будемо працювати над взяттям воріт.

- Прокоментуйте три не зараховані шайби вашої команди в ворота «Краматорська»?

- Дві мені зрозумілі, але неясно чому не зарахували гол, коли наш захисник закинув сходу, так як Ворона стояв на воротарський лінії.

- Наскільки залишилися задоволені сьогодні грою у воротах Микити Гордюшина?

- Він зіграв на своєму рівні.

- Трохи менше трьох тижнів залишається до старту чемпіонату УХЛ (17 вересня - примітка). Як будете вести підготовку далі?

- Трохи відпочинемо, а далі на 9-11 вересня запланований Кубок Кременчука. Будемо готується до нього, а потім до чемпіонату.

- Наскільки залишилися задоволені участю в турнірі?

- Кубок Донбасу завжди проходить на вищому рівні, як і в цьому році пройшов ювілейний. Дякую організаторам, все дуже солідно. Будемо раді приїжджати і надалі на цей турнір.