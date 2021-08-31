Майже тонну риби незаконно придбали біля Кременчуцького водосховища

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 655

При перевірці ніхто з порушників не зміг надати рибпатрульним будь-які документи щодо законності її походження

29 серпня Полтавський рибоохоронний патруль навідався у місця можливого незаконного придбання та реалізації риби в акваторії Кременчуцького водосховища. Про результати рейду рибоохоронці розповіли на своїй Facebook-сторінці.

Цього разу чотири випадки зафіксували у Градизьку, загалом громадяни незаконно придбали 941 кілограм водних біоресурсів.

У першому випадку близько 10.00 чоловік купував рибу на власному автомобілі «Нива». У причіпі авто виявили 285 кілограмів риби:

синець - 175 кг;

ляш – 92 кг;

плітка – 18 кг.

Другий випадок зафіксували через три години. Громадянин на Mercedes-Benz Vito придбав 256 кілограмів риби:

плоскирка – 85 кг;

лящ – 84 кг;

синець – 72 кг;

судак - 15 кг.

Ще два аналогічні порушення викрито водночас близько 17.00. Один із порушників на Renault незаконно придбав 255 кілограмів риби, а інший, на «ИЖ» (ОДА), - 135 кіло.

При перевірці ніхто з порушників не зміг надати рибпатрульним будь-які документи щодо законності походження водних біоресурсів.

На всіх склали протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП.

Рибу вилучили до відповідного рішення суду.