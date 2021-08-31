Майже тонну риби незаконно придбали біля Кременчуцького водосховища

При перевірці ніхто з порушників не зміг надати рибпатрульним будь-які документи щодо законності її походження
29 серпня Полтавський рибоохоронний патруль навідався у місця можливого незаконного придбання та реалізації риби в акваторії Кременчуцького водосховища. Про результати рейду рибоохоронці розповіли на своїй Facebook-сторінці.
Цього разу чотири випадки зафіксували у Градизьку, загалом громадяни незаконно придбали 941 кілограм водних біоресурсів.
У першому випадку близько 10.00 чоловік купував рибу на власному автомобілі «Нива». У причіпі авто виявили 285 кілограмів риби:
Другий випадок зафіксували через три години. Громадянин на Mercedes-Benz Vito придбав 256 кілограмів риби:
Ще два аналогічні порушення викрито водночас близько 17.00. Один із порушників на Renault незаконно придбав 255 кілограмів риби, а інший, на «ИЖ» (ОДА), - 135 кіло.
При перевірці ніхто з порушників не зміг надати рибпатрульним будь-які документи щодо законності походження водних біоресурсів.
На всіх склали протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП.
Рибу вилучили до відповідного рішення суду.