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Надзвичайні новини, Полтавщина

Майже тонну риби незаконно придбали біля Кременчуцького водосховища

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 655

 

При перевірці ніхто з порушників не зміг надати рибпатрульним будь-які документи щодо законності її походження

29 серпня Полтавський рибоохоронний патруль навідався у місця можливого незаконного придбання та реалізації риби в акваторії Кременчуцького водосховища. Про результати рейду рибоохоронці розповіли на своїй Facebook-сторінці.

Цього разу чотири випадки зафіксували у Градизьку, загалом громадяни незаконно придбали 941 кілограм водних біоресурсів.

У першому випадку близько 10.00 чоловік купував рибу на власному автомобілі «Нива». У причіпі авто виявили 285 кілограмів риби:

  • синець - 175 кг;
  • ляш – 92 кг;
  • плітка – 18 кг.

Другий випадок зафіксували через три години. Громадянин на Mercedes-Benz Vito придбав 256 кілограмів риби:

  • плоскирка – 85 кг;
  • лящ – 84 кг;
  • синець – 72 кг;
  • судак - 15 кг.

Ще два аналогічні порушення викрито водночас близько 17.00. Один із порушників на Renault незаконно придбав 255 кілограмів риби, а інший, на «ИЖ» (ОДА), - 135 кіло.

При перевірці ніхто з порушників не зміг надати рибпатрульним будь-які документи щодо законності походження водних біоресурсів.

На всіх склали протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП.

Рибу вилучили до відповідного рішення суду.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: рибоохоронний патруль незаконне придбання
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