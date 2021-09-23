«Мічені» шашки: у Кременчуці відбувся чемпіонат з шашок

«Мічені» шашки - так напівжартома казали учасники відкритого чемпіонату Кременчука з шашок серед чоловіків, що відбувся минулої неділі в шахово-шашковому клубі «Каїсса». Цими вихідними у чемпіонаті грали 16 учасників в 9 турів з 3-х областей: Полтавської, Кіровоградської та Черкаської. Про це Телеграфу розповів директор Володимир Груздєв.
Найуспішніше всіх з гостей виступили шашкісти Чигирина, які прибули на чемпіонат практично найсильнішим складом. А лідер чигиринців, кандидат в майстри спорту Олексій Сібякін до 7 туру, так само як і В. Мількін мав стовідсотковий результат до зустрічі з кандидатом в майстри спорту Віктором Ільченком з Горішніх Плавнів.
В останньому турі обидва здобули чергові перемоги, зберігаючи розрив у очко- при 8,5 очок у Володимира і 7,5 очок в Олексія. Здавалося, ніщо не могло перешкодити іншому чигиринцям Володимиру Гірському з 5,5 очками перед останнім туром стати третім, бо він на очко випереджав цілу групу шашкістів, але останнім його суперником став кременчужанин Микола Варакута, з підйомом провів чемпіонат, поділив навпіл очки з 2-ма з 4-х своїх суперників, кандидатів в майстри спорту, які відігравали в турнірі.
У турнірі успішно виступили кілька молодих шашкістів, найкращий з яких - Олег Тищенко, чемпіон Полтавської області серед держслужбовців з 5 очками розташувався в середині турнірної таблиці.
Напередодні чоловічого чемпіонату відбувся чемпіонат міста серед жінок. В черговий раз чемпіонкою стала Ольга Котлік, другою вперше стала Світлана Дробаха, а третьою - Ольга Куцевол. Призери обох турнірів нагороджені грамотами спорткомітету і медалями. Вдячні чигиринці запросили команду кременчуцьких шашкістів на традиційний командний шашковий турнір громад центральних областей на честь Дня Українського козацтва.
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