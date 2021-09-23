«Мічені» шашки: у Кременчуці відбувся чемпіонат з шашок

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 95

«Мічені» шашки - так напівжартома казали учасники відкритого чемпіонату Кременчука з шашок серед чоловіків, що відбувся минулої неділі в шахово-шашковому клубі «Каїсса». Цими вихідними у чемпіонаті грали 16 учасників в 9 турів з 3-х областей: Полтавської, Кіровоградської та Черкаської. Про це Телеграфу розповів директор Володимир Груздєв.

Найуспішніше всіх з гостей виступили шашкісти Чигирина, які прибули на чемпіонат практично найсильнішим складом. А лідер чигиринців, кандидат в майстри спорту Олексій Сібякін до 7 туру, так само як і В. Мількін мав стовідсотковий результат до зустрічі з кандидатом в майстри спорту Віктором Ільченком з Горішніх Плавнів.

- Олексій впевнено провів партію, маючи перевагу, але в самому кінці вирішив завершити її ефектною 4-х ходовою комбінацією, але не дорахував її наслідки. Досвідчений суперник прийняв виклик і вже після 6-го ходу з'ясувалося, що Олексій потрапив в цуцванг, тобто будь-який його хід приводив до поразки і як підсумок-втрата очка. В останньому турі В.Мількін і А. Сібякін грали між собою, поперемінно маючи перевагу, поки ближче до кінця партії Володимир не допустив неточний хід і ініціатива перейшла до його суперникові, першим пройшов в дамки, хоча після розмінної комбінації, проведеної нашим шашкістом він теж проводить дамку і міг провести ще одну, що хоч як це парадоксально приводило його до програшу. Тому Володимир без жалю її жертвує, залишившись з дамкою на великій діагоналі проти дамки і 2-х шашок суперника, неминуче проходили в дамки, зводячи партію до теоретичної нічиєю, з якої Олексій змушений погодитися, - розповів Володимир Груздєв.

В останньому турі обидва здобули чергові перемоги, зберігаючи розрив у очко- при 8,5 очок у Володимира і 7,5 очок в Олексія. Здавалося, ніщо не могло перешкодити іншому чигиринцям Володимиру Гірському з 5,5 очками перед останнім туром стати третім, бо він на очко випереджав цілу групу шашкістів, але останнім його суперником став кременчужанин Микола Варакута, з підйомом провів чемпіонат, поділив навпіл очки з 2-ма з 4-х своїх суперників, кандидатів в майстри спорту, які відігравали в турнірі.

- У важкій боротьбі Микола здобув перемогу, наздогнавши суперника за очками і за коефіцієнтом Бухгольца і поступився на пів бала при своєму коефіцієнті прогресу 24,0 супернику з коефіцієнтом 24,5. Такий мінімальної різниці у кременчуцьких турнірах ще не було і, на мій погляд, обидва учасники гідні нагороди. (На фото зліва-направо В.Горний, В.Мількін і А.Сібякін), - додав Володимир Груздєв.

У турнірі успішно виступили кілька молодих шашкістів, найкращий з яких - Олег Тищенко, чемпіон Полтавської області серед держслужбовців з 5 очками розташувався в середині турнірної таблиці.

Напередодні чоловічого чемпіонату відбувся чемпіонат міста серед жінок. В черговий раз чемпіонкою стала Ольга Котлік, другою вперше стала Світлана Дробаха, а третьою - Ольга Куцевол. Призери обох турнірів нагороджені грамотами спорткомітету і медалями. Вдячні чигиринці запросили команду кременчуцьких шашкістів на традиційний командний шашковий турнір громад центральних областей на честь Дня Українського козацтва.

- Вряд чи кременчужани зможуть потрапити в Чигирин, до якого всього 70 км., Оскільки до нього скасовані всі місцеві автобусні рейси як з Полтавської, так і з Кіровоградської областей, а проходить автобус з Полтави і Дніпра забитий під зав'язку. Шашкісти будуть вдячні всім, хто допоможе розв'язувати цю проблему, - зауважив Володимир Груздєв.