Термін дії COVID-сертифікатів продовжили до 365 днів: як оновити документ

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Загалом термін дії сертифікату залежатиме від того, на якій підставі його видали

Кабінет Міністрів оприлюднив постанову про подовження дії міжнародного та внутрішнього COVID-сертифікату із 180 днів до 365-ти з моменту останнього щеплення. Відповідний документ № 954 розміщено на Урядовому порталі

Зокрема, згідно з документом, COVID-сертифікат матиме дві опції (жовтий або зелений) та міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19. Так званий жовтий сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а зелений - про повний курс.

В Постанові наведені зразки електронних та паперових COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19: COVID-сертифікат може бути сформований одразу після внесення до центральної бази даних відомостей про отримання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР. Термін його дії - 72 години починаючи від години забору матеріалів для аналізу.

COVID-сертифікат може бути сформований на підставі документів про одужання від коронавірусної хвороби - на чотирнадцятий день після дати забору біологічного матеріалу для відповідного тестування на COVID-19, результат якого є позитивним. Термін дії такого сертифікату - 180 діб від дати забору матеріалів, що дали позитивний результат тестування на COVID-19;

Ще один тип COVID-сертифікату видається на підставі проходження повного курсу вакцинації, і в такому випадку термін дії документу становитие 365 днів.

Очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі Свободи слова на ICTV розповів, як оновити документ тим, хто вже встиг його отримати:

– У Дії, щойно з’явиться така технічна можливість, буде прокомуніковано, що треба повторно оновити додаток. Одразу після цього прийде повідомлення про те, що термін дії сертифіката продовжено.

Щодо паперового документа, то, коли його термін дії закінчиться, потрібно буде прийти до свого сімейного лікаря.

– Він зможе роздрукувати новий, оскільки вся інформація є в електронному вигляді. Через медично-інформаційну систему це зробити дуже просто, без будь-яких проблем, – додав міністр.