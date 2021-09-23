У Кременчуцькому районі чоловік до смерті забив жінку

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Йому загрожує до 10 років тюрми

22 вересня, близько 7.20, у селі Гриньки, Глобинської тергомади, в одному із будинків місцеві мешканці виявили тіло 61-річної жінки зі слідами насильницької смерті. Селяни повідомили про це поліцію.

- У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій встановлені обставини події та особу, яка підозрюється у вчиненні цього злочину. Ним виявився 50-річний місцевий мешканець, - повідомив начальник відділу поліції №1 (м. Глобино) Кременчуцького районного управління Зураб Мелікідзе. - За попередньою інформацією слідства, між чоловіком та потерпілою виник конфлікт, у ході якого фігурант спричинив потерпілій численні тілесні ушкодження, спричинили смерть. Наразі фігуранта затримано в порядку статі 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої, слідчим, під процесуальним керівництвом Глобинського відділу Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України.

Слідчі з’ясовують всі обставини події. Триває досудове розслідування. У разі доведення вини судом, фігуранту загрожує до 10-ти років позбавлення волі.