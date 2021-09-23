У Кременчуцькому районі чоловік до смерті забив жінку

22 вересня, близько 7.20, у селі Гриньки, Глобинської тергомади, в одному із будинків місцеві мешканці виявили тіло 61-річної жінки зі слідами насильницької смерті. Селяни повідомили про це поліцію.
За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої, слідчим, під процесуальним керівництвом Глобинського відділу Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України.
Слідчі з’ясовують всі обставини події. Триває досудове розслідування. У разі доведення вини судом, фігуранту загрожує до 10-ти років позбавлення волі.
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