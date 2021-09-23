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Надзвичайні новини

Нетверезий кременчужанин пропонував патрульним 50 євро хабаря

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 271

 

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22 вересня на вулиці Європейській охоронці порядку зупинилии Chery за порушення правил дорожнього руху. За кермом перебував 55-річний чоловік з ознаками алкогольного сп'яніння. Драгер показав результат — 1,42 проміле, що майже у 7 разів перевищує допустиму норму. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

Далі, під час складання адміністративних матеріалів керманич почав пропонувати патрульним неправомірну вигоду у розмірі 50 євро. Неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за такі пропозиції чоловіка не зупиняли й він продовжував наполягати на своєму.

Але уникнути відповідальності не вдалось — поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу для фіксування спроби та склали на громадянина відповідні адміністративні матеріали.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: хабар
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