Нетверезий кременчужанин пропонував патрульним 50 євро хабаря

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22 вересня на вулиці Європейській охоронці порядку зупинилии Chery за порушення правил дорожнього руху. За кермом перебував 55-річний чоловік з ознаками алкогольного сп'яніння. Драгер показав результат — 1,42 проміле, що майже у 7 разів перевищує допустиму норму. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

Далі, під час складання адміністративних матеріалів керманич почав пропонувати патрульним неправомірну вигоду у розмірі 50 євро. Неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за такі пропозиції чоловіка не зупиняли й він продовжував наполягати на своєму.

Але уникнути відповідальності не вдалось — поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу для фіксування спроби та склали на громадянина відповідні адміністративні матеріали.