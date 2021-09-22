В Кременчуці зареєстрували 7 нових випадків коронавірусу

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Сьогодні, 22 вересня, в Кременчуці зареєстрували 7 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 2 жінки віком 26 і 37 років, 4 чоловіка віком від 53 до 71 років та 18-річна дівчина. Із них 6 перебувають на амбулаторному лікуванні, а один - в інфекційному шпиталі.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 36 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Одужали 5 кременчужан.

Всього від початку пандемії у Кременчуці зареєстрували 9 672 випадків хвороби: одужало 9 248, померло 278.