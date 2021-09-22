23 вересня відкриється виставка 40 картин, присвячених Кременчуку

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З нагоди відзначення Дня міста в картинній галереї Наталії Юзефович 23 вересня о 14.00 відкриється виставка живопису і графіки «Від минулого до майбутнього». До виставки увійшли близько 40 картин, присвяченій 450-річчю заснування нашого міста.

Свої роботи представили 15 авторів. Учасники виставки мають різну освіту, вік, вподобання, тематику і стиль живопису, але їх поєднує любов та повага до Кременчука та його мешканців.

Місто. Яким воно було, є сьогодні і буде в майбутньому? Зруйнований храм, перебудований залізничний вокзал, панорама старого Крюкова формують образ минулого Кременчука, що залишився лише на картинах та світлинах, став його історією. Сьогодення міста – зелені парки й затишні дворики, урбаністичні торгівельні центри і золотаві купола храмів, промислові райони і поетичні краєвиди Дніпра, - йдеться в анонсі.