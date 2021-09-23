«‎Нова пошта»‎ - нове шахрайство: людям надходять листи від імені компанії

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 3

В листах йдеться про розіграш квиків на концерт, якого насправді компанія не проводить

Пресслужба «‎Нової пошти» 20 вересня звернулася до українців із застереженням щодо нового шахрайства. Від імені компанії злодії розсилають на електронні скриньки листи про розіграш квитків на концерт.

Поштовий оператор наголошує, що наразі не проводить жодних розіграшів квитків. І взагали ніколи не робить розіграші через електронну пошту. Всі конкурси та акційні пропозиції компанії публікуються лише на офіційному сайті та сторінках «‎Нової пошти» у соцмережах Facebook та Instagram.

Громадян закликають не втрачати пильність і не переходити за посиланням та не відповідати на сумнівні листи. Адресата рекомендується додати у категорію «Спам» та видалити повідомлення.



