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«Червона точка пам’яті»: вивчаємо історію по-новому

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 384 Коментарів: 2

 

Міністерство освіти і науки презентувало освітню платформу, створену на основі учнівського краудсорсингу

Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» запустив онлайн-платформу «Червона точка пам’яті», яка стане інструментом для збереження, вивчення, дослідження історії періоду Другої світової війни та Голокосту.

Платформа доступна за посиланням. Вона створена як помічник учителям історії та пропонує нову методику викладання шкільного предмета, інтерактивну та цікаву для учнів.

Основою проєктів на платформі «Червона точка пам’яті» є учнівський краудсорсинг. Участь у них засновано на дослідницькому підході – роботі з першоджерелами.

Уже зараз у режимі реального часу школярі разом із вчителями документують локальну та регіональну історію Другої світової війни та Голокосту, використовуючи власні смартфони. Записують спогади очевидців, оцифровують музейні експонати й артефакти з домашніх архівів, шукають інформацію про місцеві пам’ятники жертвам Голокосту.

Усі записані свідчення й оцифровані пам’ятки додаються на платформу та стають червоними точками на карті, які складаються в спільну єдину історію.

Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» прагне сприяти формуванню суспільства, у якому неможливе повторення трагедії, подібної до Голокосту.

 

1
Автор: Тамара Зінченко
Теги: історія пам'ять платформа
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Коментарі: 2

98
Gav-gav:
Сьогодні, 14:12

А что насчёт голодомора 33 года? Или его типа уже не было, как отвергается сейчас и дата Дня победы?


1 5
3 583
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:00

Цитата: Gav-gav
как отвергается сейчас и дата Дня победы?
а как?


0 1

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