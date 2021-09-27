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Надзвичайні новини, Полтавщина

У селі на Полтавщині не розминулися два мотоцикліста

Сьогодні, 12:27 Переглядів: 742

 

Один - неповнолітній, а другий - п'яний

26 вересня, близько 13.00, у селі Лютеньки, Миргородського району не розминулись мотоцикліст з мопедистом.

Як повідомили у пресслужбі поліції, зіткнулися мопед «Альфа», під керуванням 32-річного мешканця села Лютенька, з мотоциклом Honda, яким керував 16-річний місцевий мешканець.

Унаслідок ДТП обох водіїв з різними тілесними ушкодженнями госпіталізували до Гадяцької лікарні. За результатами обстеження на стан сп’яніння встановлено, що у водія мопеду вміст алкоголю в крові становить 2,2 проміле.

За даними фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії. Поліція встановлює всі обставини ДТП.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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