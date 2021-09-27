В Кременчуці розпочали прийом проєктів на Громадський бюджет-2022

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Кременчужнам обіцяють, що усі проєкти-переможці минулих років, які досі не реалізовані, обов'язково будуть реалізовані протягом 2021-2022 років

27 вересня в Кременчуці розпочали прийом проєктів на Громадський бюджет. Будь-хто може подати свій проєкт онлайн на сайті Громадського бюджету.

Громадський бюджет пройде у чотири етапи:

Прийом проєктів - з 27 вересня по 17 жовтня (усього 21 день);

Аналіз проєктів - з 18 жовтня по 16 листопада (усього 30 днів);

Голосування - з 17 листопада по 30 листопада (усього 14 днів);

Реалізація проєктів - протягом 2022 року.

Основні критерії Громадського Бюджету 2021:

1) Загальна сума Громадського Бюджету 2021 – 8 млн 780 тис грн;

2) Громада розподілена на 7 секторів (6 міських та 1 сільську територію), які розподілені згідно виборчих секторів;

3) Виключення з Громадського Бюджету комунальних установ, крім парків, скверів, бульварів;

4) Автор може подавати необмежену кількість проєктів;

5) В кожному секторі перемагає один проєкт;

6) Максимальна сума проєкту – 1 млн 240 тис грн;

7) Кожен мешканець громади має 1 один голос;

8 ) Мінімальна кількість голосів для перемоги – 250;

У пресслужбі виконавчого комітету Кременчуцької міської ради наголосили, що усі проєкти-переможці минулих років, які досі не реалізовані, обов'язково будуть реалізовані протягом 2021-2022 років.