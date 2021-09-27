В Кременчуці розпочали прийом проєктів на Громадський бюджет-2022

Кременчужнам обіцяють, що усі проєкти-переможці минулих років, які досі не реалізовані, обов'язково будуть реалізовані протягом 2021-2022 років
27 вересня в Кременчуці розпочали прийом проєктів на Громадський бюджет. Будь-хто може подати свій проєкт онлайн на сайті Громадського бюджету.
Громадський бюджет пройде у чотири етапи:
Основні критерії Громадського Бюджету 2021:
1) Загальна сума Громадського Бюджету 2021 – 8 млн 780 тис грн;
2) Громада розподілена на 7 секторів (6 міських та 1 сільську територію), які розподілені згідно виборчих секторів;
3) Виключення з Громадського Бюджету комунальних установ, крім парків, скверів, бульварів;
4) Автор може подавати необмежену кількість проєктів;
5) В кожному секторі перемагає один проєкт;
6) Максимальна сума проєкту – 1 млн 240 тис грн;
7) Кожен мешканець громади має 1 один голос;
8 ) Мінімальна кількість голосів для перемоги – 250;
У пресслужбі виконавчого комітету Кременчуцької міської ради наголосили, що усі проєкти-переможці минулих років, які досі не реалізовані, обов'язково будуть реалізовані протягом 2021-2022 років.
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