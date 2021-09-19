Дітям закуплять спортивну форму для занять дзюдо

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На засіданні виконкому 17 вересня прийняли рішення «Про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади, на 2021 рік». Згідно з рішенням, збільшили бюджетні асигнування на придбання спортивної форми. Таким чином 49 500 грн виділять для закупівлі кімоно для вихованців Кременчуцької міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби дзюдо.

Також знімаються бюджетні асигнування із видатків на відрядження на суму 20 500 грн та заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – на суму 29 000 грн.