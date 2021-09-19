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Надзвичайні новини

На набережній Лейтенанта Дніпрова таксист влетів у дерево

Сьогодні, 09:21 Переглядів: 624

 

За інформацією свідків, керманич живий, але отримав травми

Вночі з 18 на 19 вересня на набережній Лейтенанта Дніпрова таксист влетів у дерево. Очевидці аварії виклали фото у соціальних мережах.

За інформацією свідків, керманич живий, але отримав травми.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: h.kremenchug
Теги: ДТП такси
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