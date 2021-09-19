Науковець, двері і Футбол: що новенького почитати кременчужанам

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 КМПБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Девід Фоенкінос «До краси»
Антуан Дюріс вирішує покинути успішну кар’єру науковця і стати звичайним доглядачем у музеї Орсе. Що могло змусити цього мовчазного і трохи відлюдькуватого дослідника творчості Модільяні обірвати усі старі зв’язки і не шукати нових? Яку страшну таємницю приховує його минуле? Здається, що Антуан від чогось втікає, і опинитися якомога ближче до краси – єдине, що зможе його врятувати. Можливо, так йому вдасться зцілитися від тягаря вини і навіть допомогти не лише собі.
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Ірен Роздобудько «Шості двері»
У ранньому дитинстві вона намалювала на стіні двері й несподівано увійшла в них, уявивши собі вихід в іншу реальність. Відтоді життя багато разів намагалося зламати її: сповнена трагедійними подіями юність, загибель кращого друга, зрада, врешті – кар’єра і гроші. Та в найскладніші миті життя вона малювала на стіні двері й проживала ще одне коло реальності, яка не відступає від нас навіть у снах.
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Андрій Кокотюха «Таємниця зміїної голови»
Шукачі скарбів повертаються. Герої цього пригодницького роману для дітей вирушають на Поділля. Колись у цих краях сподвижники Устима Кармелюка заховали великий діамант небаченої краси. А за скарбом, звісно, полюють лихі люди. Вони хочуть забрати собі не лише діамант, а й увесь замок. Чи вдасться Данилові, Льонці, Богданові та їхнім новим друзям випередити злодіїв і врятувати замок? А ще ви дізнаєтесь, що цього разу утворить шалений страус на прізвисько Футбол.