Науковець, двері і Футбол: що новенького почитати кременчужанам

Девід Фоенкінос «До краси» Антуан Дюріс вирішує покинути успішну кар’єру науковця і стати звичайним доглядачем у музеї Орсе. Що могло змусити цього мовчазного і трохи відлюдькуватого дослідника творчості Модільяні обірвати усі старі зв’язки і не шукати нових? Яку страшну таємницю приховує його минуле? Здається, що Антуан від чогось втікає, і опинитися якомога ближче до краси – єдине, що зможе його врятувати. Можливо, так йому вдасться зцілитися від тягаря вини і навіть допомогти не лише собі.