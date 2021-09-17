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Кременчук

Де в Кременчуці не буде світла 18 вересня: адреси

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 766

 

Причина - проведення планових ремонтних робіт

«‎Полтаваобленерго»‎ повідомляє, що 18 вересня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Ярмаркова;
  • вул. Кронштадська;
  • вул. Деповська;
  • вул. Військова;
  • вул. Новоіванівська;
  • вул. Басейна;
  • вул. Миколи Кучми;
  • вул. Силікатна;
  • пров. Новоіванівський;
  • пров. Столярний;
  • пров. Тихий;
  • пров. Силікатний;
  • пров. Редутний.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії
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