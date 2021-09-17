Де в Кременчуці не буде світла 18 вересня: адреси

Причина - проведення планових ремонтних робіт
«Полтаваобленерго» повідомляє, що 18 вересня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- вул. Ярмаркова;
- вул. Кронштадська;
- вул. Деповська;
- вул. Військова;
- вул. Новоіванівська;
- вул. Басейна;
- вул. Миколи Кучми;
- вул. Силікатна;
- пров. Новоіванівський;
- пров. Столярний;
- пров. Тихий;
- пров. Силікатний;
- пров. Редутний.