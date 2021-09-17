Де в Кременчуці не буде світла 18 вересня: адреси

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 766

«‎Полтаваобленерго»‎ повідомляє, що 18 вересня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.



З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами: