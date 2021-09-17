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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Ордени княгині Ольги та «За мужність»: спортсменів Кременчука відзначили державними нагородами України

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 83

 Вітаємо спортсменів

Указом Президента України Про відзначення державними нагородами України нагородили спортсменів Кременчука, які змагалися на Паралімпіцських іграх. 

- За значний особистий внесок у розвиток паралімпійського руху, досягнення високих спортивних результатів на XVI літніх Паралімпійських іграх у місті Токіо (Японія), виявлені самовідданість та волю до перемоги, утвердження міжнародного авторитету України, - йдеться у повідомленні. 

Нагородили орденом «За заслуги» та орденом княгині Ольги:

  • Єгора Дементьєва - дворазового срібного та бронзового призера з велосипедного спорту, нагородили орденом «За заслуги» І ступеня;

  • Романа Данилюка - срібного призера з легкої атлетики, нагородити орденом «За заслуги» ІІ ступеня;

  • Сергія Ємельянова - чемпіона з параканое, нагородити орденом «За заслуги» ІІ ступеня;
  • Максима Коваля - чемпіона з легкої атлетики, нагородити орденом «За заслуги» ІІ ступеня;
  • Олександра Ярового - срібного призера з легкої атлетики, нагородити орденом «За заслуги» ІІ ступеня;
  • Яну Бережну - бронзову призерку з плавання, нагородили орденом княгині Ольги ІІ ступеня;
  • Наталія Кобзар - срібну призерку з легкої атлетики, нагородили орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Також відзначили тренерів спортсменів:

  • орденом «За заслуги» ІІ ступеня Загребу Вячеслава Миколайовича — головного тренера національної збірної команди України з параканое, тренера Романа Полянського, Сергія Ємельянова, Марини Мажули, Миколи Синюка;
  • орденом «За заслуги» ІІІ ступеня Панчеліна Дмитра Сергійовича — тренера Максима Коваля;
  • орденом княгині Ольги Воронцову Оксану Володимирівну — тренера Яни Бережної, Марини Піддубної, Михайла Сербіна;
  • медаллю «За працю і звитягу» Печко Анну Юріївну — тренера Наталії Кобзар;
  • медаллю «За працю і звитягу» Щипця Юрія Олександровича — тренера Олександра Ярового.
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Автор: Альона Душенко
Теги: Олімпійські ігри паралімпіада Олександр Яровий Єгор Дементьєв Максим Коваль Яна Бережна
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