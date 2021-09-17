Ордени княгині Ольги та «За мужність»: спортсменів Кременчука відзначили державними нагородами України

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Указом Президента України Про відзначення державними нагородами України нагородили спортсменів Кременчука, які змагалися на Паралімпіцських іграх.

- За значний особистий внесок у розвиток паралімпійського руху, досягнення високих спортивних результатів на XVI літніх Паралімпійських іграх у місті Токіо (Японія), виявлені самовідданість та волю до перемоги, утвердження міжнародного авторитету України, - йдеться у повідомленні.

Нагородили орденом «За заслуги» та орденом княгині Ольги:

Єгора Дементьєва - дворазового срібного та бронзового призера з велосипедного спорту, нагородили орденом «За заслуги» І ступеня;

орденом «За заслуги» І ступеня; Романа Данилюка - срібного призера з легкої атлетики, нагородити орденом «За заслуги» ІІ ступеня;

Сергія Ємельянова - чемпіона з параканое, нагородити орденом «За заслуги» ІІ ступеня;

орденом «За заслуги» ІІ ступеня; Максима Коваля - чемпіона з легкої атлетики, нагородити орденом «За заслуги» ІІ ступеня;

Олександра Ярового - срібного призера з легкої атлетики, нагородити орденом «За заслуги» ІІ ступеня;

Яну Бережну - бронзову призерку з плавання, нагородили орденом княгині Ольги ІІ ступеня;

Наталія Кобзар - срібну призерку з легкої атлетики, нагородили орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Також відзначили тренерів спортсменів: