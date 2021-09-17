Ордени княгині Ольги та «За мужність»: спортсменів Кременчука відзначили державними нагородами України

Указом Президента України Про відзначення державними нагородами України нагородили спортсменів Кременчука, які змагалися на Паралімпіцських іграх.
- За значний особистий внесок у розвиток паралімпійського руху, досягнення високих спортивних результатів на XVI літніх Паралімпійських іграх у місті Токіо (Японія), виявлені самовідданість та волю до перемоги, утвердження міжнародного авторитету України, - йдеться у повідомленні.
Нагородили орденом «За заслуги» та орденом княгині Ольги:
Також відзначили тренерів спортсменів:
- орденом «За заслуги» ІІ ступеня Загребу Вячеслава Миколайовича — головного тренера національної збірної команди України з параканое, тренера Романа Полянського, Сергія Ємельянова, Марини Мажули, Миколи Синюка;
- орденом «За заслуги» ІІІ ступеня Панчеліна Дмитра Сергійовича — тренера Максима Коваля;
- орденом княгині Ольги Воронцову Оксану Володимирівну — тренера Яни Бережної, Марини Піддубної, Михайла Сербіна;
- медаллю «За працю і звитягу» Печко Анну Юріївну — тренера Наталії Кобзар;
- медаллю «За працю і звитягу» Щипця Юрія Олександровича — тренера Олександра Ярового.