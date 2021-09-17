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Кременчук

Завтра Кременчуг накроют ливни с ветром: объявили штормовое предупреждение

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 2 580

 

Сегодня – последний тёплый и тихий вечер на ближайшее время

Уже завтра Кременчуг накроют ливни. Полтавский областной центр по гидрометеорологии сообщает, что 18 сентября в области ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с. Объявили штормовое предупрежение; первый уровень опасности – жёлтый. Сегодня – последний тёплый и тихий вечер на ближайшее время, поэтому не упустите возможности выйти на прогулку.

По прогнозам Gismeteo, сегодня, 17 сентября, кременчужан порадует тёплый вечер с +22°С, но уже с завтрашнего дня дневная температура не превысит +19°С. Кроме того, 18 сентября целый день будет лить ливень, дожди продолжатся и в воскресенье, 19 сентября, но уже не такие обильные. А со следующей недели станет ещё холоднее – до +9-14°С днём.

Sinoptik обещает сильный дождь в субботу, поэтому не забудьте захватить с собой зонтик. А вот прогнозы на воскресенье более обнадёживают – днём погода будет ясной, но вечером снова может задождить. На уикенд столбики термометров покажут +14-20°С, но значительно схолодает на следующей рабочей неделе.

Ventusky сообщает о сильном ветре до 19 км/час и осадках на протяжении всей субботы, 18 сентября, особенно много воды небо прольёт на Кременчуг ближе к вечеру. В выходные в городе солнце практически не покажется из-за туч, зато в воскресенье, 19 сентября, дожди будут кратковременными. Воздух прогреется до значений +14-20°С, а вот рабочая неделя принесёт похолодание.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: u74.ru
Теги: прогноз погода осень дождь ветер похолодание
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