Сьогодні померли двоє кременчужан з коронавірусом

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16 вересня в Кременчуці зареєстрували 16 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли тринадцять жінок віком від 31 до 81 років та троє чоловіків віком від 45 до 82 років. Із них 15 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні, а один - в інфекційному шпиталі.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 34 пацієнти. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Одужало 7 пацієнтів.

На жаль, 63-річна жінка та 80-річнй чоловік померли.

Всього від початку пандемії у місті зареєстрували 9 618 випадків хвороби: одужало 9229, померло 277.