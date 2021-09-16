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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Сьогодні померли двоє кременчужан з коронавірусом

Сьогодні, 20:21 Переглядів: 144

 

Одужали семеро кременчужан 

16 вересня в Кременчуці зареєстрували 16 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли тринадцять жінок віком від 31 до 81 років та троє чоловіків віком від 45 до 82 років. Із них 15 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні, а один - в інфекційному шпиталі.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 34 пацієнти. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Одужало 7 пацієнтів.

На жаль, 63-річна жінка та 80-річнй чоловік померли.

Всього від початку пандемії у місті зареєстрували 9 618 випадків хвороби: одужало 9229, померло 277.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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