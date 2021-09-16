Завтра у Кременчуці відбудеться Урбан Бізнес Фест

Сьогодні, 20:35 Переглядів: 0

17 вересня о 10.00 біля літньої сцени парку Придніпровський відбудеться Урбан Бізнес Фест 2021.

На цю подію запрошують підприємців малого та середнього бізнесу, у яких буде унікальна можливість поспілкуватись з керівниками сусідніх громад, представниками іноземних посольств та з успішними бізнесменами.

Також на фестивалі 5-ка фіналістів Конкурсу стартапів для підприємців буде змагатися за головний приз – фінансування власного стартапу.

Реєстрація ТУТ . Вхід вільний.

Програма фестивалю: