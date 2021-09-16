Завтра у Кременчуці відбудеться Урбан Бізнес Фест

17 вересня о 10.00 біля літньої сцени парку Придніпровський відбудеться Урбан Бізнес Фест 2021.
На цю подію запрошують підприємців малого та середнього бізнесу, у яких буде унікальна можливість поспілкуватись з керівниками сусідніх громад, представниками іноземних посольств та з успішними бізнесменами.
Також на фестивалі 5-ка фіналістів Конкурсу стартапів для підприємців буде змагатися за головний приз – фінансування власного стартапу.
Реєстрація ТУТ. Вхід вільний.
Програма фестивалю:
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