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Надзвичайні новини

П'яний кременчужанин зніс паркан на кладовищі та намагався відкупитись від копів

Сьогодні, 18:33 Переглядів: 556 Коментарів: 1

 

Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність

16 вересня на одному з кладовищ міста керманич автомобіля ГАЗ не переконався у безпечності маневру, не дотримався безпечного інтервалу та в'їхав у паркан, повідомляє пресслужба патрульної поліції.

Під час спілкування з 59-річним водієм охоронці порядку помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Драгер показав результат — 1,25 проміле алкоголю, що майже у 6 разів перевищує допустиму норму.

Далі чоловік почав пропонувати патрульним хабар, незважаючи на неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за такі дії.

На місце події поліцейські викликали слідчих та склали на водія адміністративні матеріали:

  • за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП)
  • за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП ст.130
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Коментарі: 1

965
Angel737:
Сьогодні, 19:27

Лайк Копам!


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