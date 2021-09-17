У Кременчуці розшукують сильних та мужніх для поповнення лав Десантно-штурмових військ

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 479 Коментарів: 1

Проводиться набір на військову службу за контрактом до Десантно-штурмових військ Збройних сил України. (ДШВ). Держава гарантує:

стабільне щомісячне грошове забезпечення солдат, сержантів ДШВ від 13 000 грн;

надбавка за безпосередню участь в зоні ООС (6 500 грн – друга лінія; 17 000 грн – перша лінія);

75% знижка на оплату комунальних послуг;

надбавка за особливості проходження служби;

виплата грошової компенсації за піднайом житла.

Після укладення першого контракту військовослужбовцям виплачується одноразова грошова винагорода в розмірах:

особам рядового складу – 18 160 грн;

особам сержантського і старшинського складу – 20 430 грн;

особам офіцерського складу – 22 700 грн.

Основними вимогами прийняття на військову службу за контрактом до Десантно-штурмових військ ЗС України є:

мотивація до військової служби;

добрий стан здоров’я, фізична підготовленість на військову службу;

придатність за професійно-психологічними та медичними показниками;

відсутність судимостей, психіатричного та наркологічного обліку.

На військову службу за контрактом приймаються громадяни України:

чоловіки від 18 до 60 років;

жінки віком від 18 до 50 років;

Мінімальний термін укладання контракту становить 6 місяців.

Консультації з питань, які виникають у громадян щодо проходження військової служби за контрактом можна отримати звернувшись за адресою: м. Кременчук, вул. Генерала Жадова, 6 та за телефоном (05366) 3-10-45 або за моб. тел. 0990743186