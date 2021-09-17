У Кременчуці розшукують сильних та мужніх для поповнення лав Десантно-штурмових військ

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Проводиться набір на військову службу за контрактом до Десантно-штурмових військ Збройних сил України. (ДШВ). Держава гарантує:
- стабільне щомісячне грошове забезпечення солдат, сержантів ДШВ від 13 000 грн;
- надбавка за безпосередню участь в зоні ООС (6 500 грн – друга лінія; 17 000 грн – перша лінія);
- 75% знижка на оплату комунальних послуг;
- надбавка за особливості проходження служби;
- виплата грошової компенсації за піднайом житла.
Після укладення першого контракту військовослужбовцям виплачується одноразова грошова винагорода в розмірах:
- особам рядового складу – 18 160 грн;
- особам сержантського і старшинського складу – 20 430 грн;
- особам офіцерського складу – 22 700 грн.
Основними вимогами прийняття на військову службу за контрактом до Десантно-штурмових військ ЗС України є:
- мотивація до військової служби;
- добрий стан здоров’я, фізична підготовленість на військову службу;
- придатність за професійно-психологічними та медичними показниками;
- відсутність судимостей, психіатричного та наркологічного обліку.
На військову службу за контрактом приймаються громадяни України:
- чоловіки від 18 до 60 років;
- жінки віком від 18 до 50 років;
Мінімальний термін укладання контракту становить 6 місяців.
Консультації з питань, які виникають у громадян щодо проходження військової служби за контрактом можна отримати звернувшись за адресою: м. Кременчук, вул. Генерала Жадова, 6 та за телефоном (05366) 3-10-45 або за моб. тел. 0990743186