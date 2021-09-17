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Кременчук

У Кременчуці розшукують сильних та мужніх для поповнення лав Десантно-штурмових військ

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 479 Коментарів: 1

 

Звертайтеся за контактними телефонами 

Проводиться набір на військову службу за контрактом до Десантно-штурмових військ Збройних сил України. (ДШВ). Держава гарантує:

  • стабільне щомісячне грошове забезпечення солдат, сержантів ДШВ від 13 000 грн;
  • надбавка за безпосередню участь в зоні ООС (6 500 грн – друга лінія; 17 000 грн – перша лінія);
  • 75% знижка на оплату комунальних послуг;
  • надбавка за особливості проходження служби;
  • виплата грошової компенсації за піднайом житла.

Після укладення першого контракту військовослужбовцям виплачується одноразова грошова винагорода в розмірах:

  • особам рядового складу – 18 160 грн;
  • особам сержантського і старшинського складу – 20 430 грн;
  • особам офіцерського складу – 22 700 грн.

Основними вимогами прийняття на військову службу за контрактом до Десантно-штурмових військ ЗС України є:

  • мотивація до військової служби;
  • добрий стан здоров’я, фізична підготовленість на військову службу;
  • придатність за професійно-психологічними та медичними показниками;
  • відсутність судимостей, психіатричного та наркологічного обліку.

На військову службу за контрактом приймаються громадяни України:

  • чоловіки від 18 до 60 років;
  • жінки віком від 18 до 50 років;

Мінімальний термін укладання контракту становить 6 місяців.

Консультації з питань, які виникають у громадян щодо проходження військової служби за контрактом можна отримати звернувшись за адресою: м. Кременчук, вул. Генерала Жадова, 6 та за телефоном (05366) 3-10-45 або за моб. тел. 0990743186

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Автор: Альона Душенко
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Коментарі: 1

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1
vetalman:
Сьогодні, 13:58

многие на зароботках  ,без мотивации


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