Скільки дітей оздоровили у Кременчуці цього літа

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 326

За даними мерії, цьогоріч на оздоровлення та відпочинок дітей з міського бюджету пішло 6,2 млн грн

1478 дітей Кременчуцької міської територіальної громади оздоровили цього літа. Про це повідомила 16 вересня на засіданні міського штабу з організації оздоровлення та відпочинку дітей заступниця міського голови Ольга Усанова.

Станом на 15 вересня маємо наступні цифри:

відпочинком охопили 127 дітей;

645 дітей – за рахунок путівок, куплених за бюджетні кошти;

706 дітей – за рахунок відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам.

За інформацією Ольги Усанової, у 2021 році з міського бюджету на оздоровлення та відпочинок дітей у приміських таборах пішло 6,2 млн грн, з них:

понад 2,7 млн грн – на придбання 290 путівок для дітей, які потребують особливої уваги та підтримки;

193 тис грн – на придбання 23 путівок для дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування, разом з супроводжуючою особою.

Аби відшкодувати частину вартості путівок, закладам оздоровлення та відпочинку з міського бюджету виділили 1 млн 63 тис грн, а з обласного – 708 824 грн. Сума відшкодування на одну дитину віком від 7 до 18 років становила 2 510 гривень.