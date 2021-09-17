Скільки дітей оздоровили у Кременчуці цього літа

1478 дітей Кременчуцької міської територіальної громади оздоровили цього літа. Про це повідомила 16 вересня на засіданні міського штабу з організації оздоровлення та відпочинку дітей заступниця міського голови Ольга Усанова.
Станом на 15 вересня маємо наступні цифри:
За інформацією Ольги Усанової, у 2021 році з міського бюджету на оздоровлення та відпочинок дітей у приміських таборах пішло 6,2 млн грн, з них:
Аби відшкодувати частину вартості путівок, закладам оздоровлення та відпочинку з міського бюджету виділили 1 млн 63 тис грн, а з обласного – 708 824 грн. Сума відшкодування на одну дитину віком від 7 до 18 років становила 2 510 гривень.
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