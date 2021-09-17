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Кременчук, Бізнес/Робота, Ділові новини

«Укргідроенерго» обрало переможця в аукціоні щодо ремонту Кременчуцької ГЕС

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 557

 

«Укрсталь Конструкція» виграла торги з пропозицією в 100,2 млн грн

ПрАТ «Укрсталь Конструкція» виграла тендер на ремонт гідроагрегатів Кременчуцької ГЕС загальною вартістю 100,3 млн грн. Про це свідчить відповідний тендер у системі Prozorro.

Згідно з документацією, на ГЕС планується:

  • придбання затвора плоского ВЗГ №588 ЦМ (1 од);
  • монтаж затвора плоского ВЗГ №588 ЦМ;
  • придбання і монтаж сміттєзатримуючих решіток (6 од. для двох гідроагрегатів);
  • придбання і монтаж штанг для сміттєзатримуючих решіток 750 кН (6 комплектів (12 од.) для двох гідроагрегатів);
  • придбання затвора плоского №651 ЦМ (1 од.);
  • монтаж затвора плоского №651.

Спочатку претендентом на перемогу в аукціоні була компанія «Київгідромонтаж», оскільки запропонувала найменшу ціну серед учасників торгів – 98,4 млн грн. Однак тендерна комісія відхилила пропозицію підприємства, і переможцем автоматично стала «Укрсталь Конструкція», скільки в торгах брали участь лише два учасники.

Тепер підприємства мають укласти договір на виконання робіт. За умовами тендерної документації, ремонт має бути виконано до листопада 2022 року.


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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: mapio.net
Теги: Кременчуцька ГЕС тендер
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