«Укргідроенерго» обрало переможця в аукціоні щодо ремонту Кременчуцької ГЕС

ПрАТ «Укрсталь Конструкція» виграла тендер на ремонт гідроагрегатів Кременчуцької ГЕС загальною вартістю 100,3 млн грн. Про це свідчить відповідний тендер у системі Prozorro.
Згідно з документацією, на ГЕС планується:
Спочатку претендентом на перемогу в аукціоні була компанія «Київгідромонтаж», оскільки запропонувала найменшу ціну серед учасників торгів – 98,4 млн грн. Однак тендерна комісія відхилила пропозицію підприємства, і переможцем автоматично стала «Укрсталь Конструкція», скільки в торгах брали участь лише два учасники.
Тепер підприємства мають укласти договір на виконання робіт. За умовами тендерної документації, ремонт має бути виконано до листопада 2022 року.
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