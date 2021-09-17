«Укргідроенерго» обрало переможця в аукціоні щодо ремонту Кременчуцької ГЕС

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ПрАТ «Укрсталь Конструкція» виграла тендер на ремонт гідроагрегатів Кременчуцької ГЕС загальною вартістю 100,3 млн грн. Про це свідчить відповідний тендер у системі Prozorro.

Згідно з документацією, на ГЕС планується:

придбання затвора плоского ВЗГ №588 ЦМ (1 од);

монтаж затвора плоского ВЗГ №588 ЦМ;

придбання і монтаж сміттєзатримуючих решіток (6 од. для двох гідроагрегатів);

придбання і монтаж штанг для сміттєзатримуючих решіток 750 кН (6 комплектів (12 од.) для двох гідроагрегатів);

придбання затвора плоского №651 ЦМ (1 од.);

монтаж затвора плоского №651.

Спочатку претендентом на перемогу в аукціоні була компанія «Київгідромонтаж», оскільки запропонувала найменшу ціну серед учасників торгів – 98,4 млн грн. Однак тендерна комісія відхилила пропозицію підприємства, і переможцем автоматично стала «Укрсталь Конструкція», скільки в торгах брали участь лише два учасники.

Тепер підприємства мають укласти договір на виконання робіт. За умовами тендерної документації, ремонт має бути виконано до листопада 2022 року.



