Запрошують роботодавців та шукачів роботи: 23 вересня в Кременчуці пройде ярмарок вакансій

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 189

Час та локація – з 9.00 до 11.00 в приміщенні палацу культури «Кредмаш»

Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості 23 вересня з 9.00 до 11.00 в приміщенні палацу культури «Кредмаш» (за адресою проспект Свободи, 2) проведе ярмарок вакансій. Як інформує пресслужба мерії, до участі у заході запрошують роботодавців міста та району.

Відвідати ярмарок можуть не тільки ті, хто перебуває на обліку в центрі зайнятості, але й ті, які мають роботу та бажають її змінити, ті, хто хоче знайти можливість додаткового заробітку крім основної роботи. Корисним буде захід і для тих, хто ще не визначився з вибором виду діяльності – вони можуть зорієнтуватися в плані затребуваності професій, рівні пропонованих роботодавцями зарплат. А ті, хто закінчує навчальний заклад, отримають можливість домовитися про проходженні виробничої практики, підібрати майбутнє перше місце роботи.

Незважаючи на складну ситуацію на ринку праці через карантин та зменшення економічної активності у країні, підприємства звертаються до центру зайнятості за допомогою в укомплектуванні вакансій. Тож ярмарок вакансій проводять, щоб організувати зустріч шукачів роботи з роботодавцем, а також аби висвітлити спектр послуг, які надає служба зайнятості як роботодавцям, так і безробітним.

Інформацію про актуальні та перспективні вакансії можна буде отримати у спеціалістів Кременчуцького центру зайнятості. Всі бажаючі зможуть заповнити «кадрову анкету» разом з фахівцями з рекрутингу, за допомогою якої ведеться підбір підходящої для шукача роботи.

Під час заходу фахівці з питань зайнятості розкажуть про послуги, що надає служба зайнятості як населенню, так і роботодавцям (всі послуги безкоштовні).