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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Перетягування авто вагою 2,5 тонни: у Кременчуці спортивно відзначили День нафтопереробної галузі

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 2

 У нашому місті шахами, армспортом, футболом, волейболом та тенісом відзначили свято

Цими вихідними у Кременчуці спортивно відзначили День нафтопереробної галузі та День фізичної культури та спорту. Багато кременчужан долучилися як до змагань так і споглядали змагання з тенісу, волейболу, армспорту та богатирських ігор.

10 богатирів з 7 міст України боролися за кубок та грошову премію Богатиських ігор. Атлети мали виконати 5 вправ: лонг ліфт підйом колоди вагою близько 95 кг, кантування колеса 350 кг, прогулянка фермера на 50 метрів вагою 180 кг, тяга автомобіля Хюндай й перетягування канатом позашляховика. У підсумку володарем кубку став спортсмен з Краснограда Андрій Ананьєв. Срібло завоював Михайло Демченко з Харкова, а бронзова нагорода у Олексія Бондаря з Сум. 4 місце посів Владислав Кузьменко з Харкова, 5 - Віктор Мариненко з Харкова, 6 - Андрій Дракін з Градизька, 7 - Олександр Стонога з Кропивницького, 8 кременчужанин Костянтин Мельнічук, 9. Дмитро Білоус з Черкас, 10 Богдан Савосько з Кременчука.

 

Напередодні, 12 вересня, на тенісних кортах «Прем'єр» відбулися півфінальні та фінальні ігри Всеукраїнського турніру ENERGY CUP FORA 2021 з тенісу. В основному турнірі переміг Юрій Семидоцький, 2 місце посів Антон Федоров, а 3 місце - Євген Пилипенко, 4 місце - Валерій Чумаков. Переможцем у втішному турнірі став Іван Бондур, 2 місце посів Сергій Ковнір, а 3 місце Валентина Белоградова. Турнір відбувся за керівництва головного судді Геннадія Коби. За інформацією пресслужби «Нафтохімік», змагання вирішили проводити щороку.

 

Відбувся й турнір з шахів, де участь взяли 23 спортсмени різного віку. Переможцем та володарем кубку став Олександр Петров-Хоменко. Срібну медаль завоював Сергій Федоренко, а бронзова нагорода у Михайла Швачича. Протокол турніру за посиланням.

 

Всеукраїнський турнір на Кубок ПАТ «Укртатнафта» з армспорту зібрав 16 атлетів з Кременчука, Світловодська та Нової Галещини. Переможцем та володарем кубку став спортсмен зі Світловодська Олександр Миленький. 2 місце посів Олег Гаврилець з Кременчука, та 3 місці також кременчужанин Артем Іванко.

 

На території спорткомплексу «Нафтохімік» відбувся турнір з пляжного волейболу. У змаганнях взяли участь 13 пар спортсменів, де дебютували спортсмени з Кіровоградської області, а також вихованці тренера Андрія Ольховського (КМ ДЮСШ ім Кисельова). В ході запеклої боротьби 1 місце завоювали Коваль/Бугаєць, 2 місце Резніков/Широков, 3 місце Коваль/Цисик.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: волейбол шахи богатирські ігри теніс армспорт
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