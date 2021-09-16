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Кременчук, Спорт, Афіша

До Дня міста у Кременчуці відбудеться парад велосипедистів

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 450 Коментарів: 1

 

Кременчужан запрошують долучитися до параду

У нашому місті стало доброю традицією проводити загальноміські велопаради. Варто відмітити, що найбільш масово вони проходять у день, коли кременчужан святкують День народження Кременчука. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 

Цього року прихильники велосипедного спорту збираються на свій 31 велопробіг, щоб відзначити 450 ювілей від дня заснування Кременчука та 78 річницю його визволення від нацистських загарбників.

25 вересня прихильники велосипедного спорту зберуться о 17.30 біля ПК «Нафтохімік», де буде дано перший старт, і 18.00 год. біля ПК «КрАЗ», де даватиметься основний старт параду. Від ПК «КрАЗ» маршрут пролягатиме проспектом Свободи - вулицею Ігоря Сердюка.

Фінішуватимуть велосипедисти на площі Перемоги. Запрошуємо усіх бажаючих долучитися до цього заходу.

Всі учасники велопараду з метою дотримання протиепідемічних правил повинні мати індивідуальні засоби захисту органів дихання.

 
 

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Автор: Альона Душенко
Теги: велопарад День міста
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Коментарі: 1

285
ulyanov:
Сьогодні, 16:37

Якби ці велопаради тягли би за собою реакцію міської влади у вигляді велодоріжок - то було би взагалі чудово.

 

Документацію розроблено, то чому би не почати її реалізовувати?


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